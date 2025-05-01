九檔新基金 本月開募

新基金募集熱潮再起，統計5月將募集的新基金，共計有九檔，檔數為去年12月以來最多。從類型來看，ETF共計有四檔，占的檔數最多，包括二檔主動式台股ETF、二檔海外股票ETF；多重資產基金有三檔；其餘二檔為股票型基金和組合型基金。

自去年3月以來，每月都有新ETF募集，值得留意的是，5月將募集的四檔ETF中，有二檔是台股主動式ETF，分別為主動群益台灣強棒（00982A）與主動統一台股增長，結合經理人主動選股與ETF的便利性，提供大眾投資台股新選擇。

此外，市場來回波動，訴求多資產穩健應對的多重資產基金持續受青睞，產品設計也跟著進化升級，以5月12日將要募集的群益印美戰略多重資產基金為例，便是首檔採印度股票與美國債券的多重資產基金，兼顧成長動能與穩健收益。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，主動式台股ETF的優勢在於，投資組合可隨時因應市況進行動態調整，也兼享交易便利、持股透明度高等優點，在現階段關稅政策搖擺不定、資金輪動快速的環境下，適合做為投資人參與台股市場的投資工具。

展望台股後市，基於台股投資題材多元，加上台灣企業在生產鏈的調度與布局上也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，因此對於台股中長期表現仍正向看待，值此震盪市況，正是透過主動式ETF切入台股市場的好時機。

台新收益領航多重資產基金經理人謝夢蘭指出，市場熱議2025年美債到期規模9兆美元、6月到期規模達6兆美元，但實際的償付壓力並不如報導中的嚴重。到期美債核心組成部分是短期國庫券，而關鍵的中長期附息國債到期規模反而呈現下降趨勢。短期國庫券主要持有者為貨幣基金等機構，對長端利率影響有限。不過，後續金融市場能否止穩，經濟情勢是否惡化，將觀察各國與川普政府的協商進程。但在關稅議題未明朗前，市場仍是大幅震盪的格局，建議優先布局多重資產，運用股債彈性調配，並搭配避險另類資產如黃金，發揮隨漲抗跌的優勢。