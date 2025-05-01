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「雙國家」模式 掀募集熱

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

新基金吹起混搭風，最近有三家投信公司募集新基金不約而同採取「雙國家」模式，路博邁台日雙星股票基金為國內首檔投資台、日雙股市基金，而群益印美戰略多重資產、施羅德台美雙利多重資產基金各以印股、台股搭配美國相關債券，募集時間重疊，引爆話題。

投信公司募集新基金若涵蓋股票，大多設定全球、新興、成熟、單一國家等範圍，這幾年來較少鎖定兩個國家來募集，若是多重資產基金在近幾年則大多選擇加入另類投資、實質資產等板塊投資。不過，今年第2季投信圈募集的基金偏向鎖定強勢股市，或是強勢股市搭配美債的架構。

台股、日股都是近幾年的強勢股市，路博邁投信近幾年台股基金績效表現突出，加上路博邁在日本的投資團隊實力也不容小覷，順勢設計全台第一檔主要投資台日雙股市的基金--路博邁台日雙星股票基金，具三大特點。

首先，台日股市擁有內外雙重利多，內部有日本經濟復興與企業革新，外部有台日AI科技產業優勢及完整供應鏈；其次，台灣科技股與日本各類股相關性低，可互補，達分散風險效果；第三，基金布局兼顧龍頭企業與隱形冠軍，捕捉大型企業的穩健成長，又不錯過中小型股的爆發潛力。

群益印美戰略多重資產基金、施羅德台美雙利多重資產基金，都是以美股搭配一個亞洲國家股市，前者是印度股市，後者是台灣股市，募集可算狹路相逢，都是5月12日至16日。

群益印美戰略多重資產基金則是台灣首檔投資印度股市與美國債市的多重資產基金，經理人向思穎表示，選擇強勢股市加上穩健債券的最新型多重資產投資中，以印股加上複合美債最適合，主因印股高潛力、美國債市高效益，兩者合一攻守兼備更有力。此外，印度股市與美國債市長期平均維持約0.15低度相關性，顯示雙方是最佳投資搭檔，增加收益外，同時降低投組風險。

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印度股+美債 攻守兼備

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路博邁台日雙股基金 4月28日開募

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