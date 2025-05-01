黃金 ETF 夯人氣爆棚 期元大S&P黃金增幅超過兩倍最吸睛

美股、美元、美債市場4月反映關稅戰，風險性資產大受傷，連帶掛牌的ETF規模也縮水，資金趨於避險操作。不過，規模逆勢成長的前12強增幅有兩成以上，以避險代表的黃金ETF最閃亮。

根據CMoney統計至4月30日，4月來規模大成長的有兩檔期元大S&P黃金（00635U）和期元大S&P黃金正2，其中，期元大S&P黃金規模成長率高達202.9%、期元大S&P黃金正2也翻倍，成長118.4%，買氣成長最為顯著。

其餘依序為期元大S&P黃金反1成長55.4%、期元大道瓊白銀54.2%、富邦歐洲43.2%、元大滬深300反1成長41.5%、中信日本商社34.2%、國泰US短期公債24.6%、元大台灣50正2成長23.4%、元大台灣50反1成長21.3%、富邦日本正2成長20.9%、期街口S&P黃豆20.7%。

4月規模成長率超過兩成的ETF

近期金價隨美國總統川普言論劇烈震盪。展望黃金後市，法人指出，關稅戰造成國際間對立情緒，地緣政治風險偏高；課徵關稅會造成物價上漲，未來通膨壓力大；貿易壁壘使經濟展望疲弱，投行甚至指出衰退風險升高；失業率與物價二端的平衡喪失，聯準會的利率政策面臨兩難，不過，在經濟疲弱的前提下聯準會將無力升息，未來實質利率勢必走低。

隨著金價飆漲創新高，投行也上調金價預估。法人指出，需要注意的是，這前提都是建立在川普發動的關稅戰，若是哪天美中和解，市場情緒將會V型反轉，已經漲多的黃金恐將急挫。面對未來變數頗多，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

在日股部分，富邦投信指出，為規避短期關稅威脅風險，操作目光可轉為關注內需板塊，並逢低側重優質的周期受惠股。

投資策略上可持續專注於具有穩定收益的低Beta係數股票，並同時將領先大盤股的下跌視為潛在的進場甜蜜點。

建議原型ETF產品可擇時進場長期持有，且可適時同步配置日本反1作為對沖風險部位；而在日圓匯率劇烈波動背景下，具匯率避險策略的ETF可降低匯率對報酬帶來不確定性，建議優先布局。