歐股基金 躍市場寵兒

根據EPFR等統計，自2025年4月17日至4月23日止近一周，已開發歐洲股票基金淨流入33.5億美元，在全球股票型基金資金流向，居主要市場之首。

歐股基金近一周資金流入居冠，且相關基金表現強勢。法人建議，資產配置中，可納入歐股相關基金，分散風險。

另外，亞洲不含日本股票型基金淨流入7.5億美元，全球新興市場呈現淨流入0.3億美元，歐非中東市場呈現小幅淨流出0.6億美元，拉丁美洲亦呈現淨流入1.6億美元；美國股票基金呈現微幅淨流出8.4億美元。

根據理柏資訊統計至25日，觀察歐洲股票型相關基金近一周績效表現，包括：富達基金-歐盟50、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益、貝萊德歐元市場基金等，達4.6%以上。

此外，施羅德環球基金系列－歐洲價值股票、摩根士丹利歐洲機會、施羅德環球基金系列－歐洲精選時機股票、安聯歐洲成長、安聯歐陸成長、安聯歐洲成長精選、資本集團歐洲成長及收益基金等，也達4%以上，表現亮眼。

安聯投信表示，儘管短期市場氣氛顯著回溫，但全球總體經濟與政策環境仍充滿諸多不確定因素。

因此，現階段資金回流主要來自於積極型投資人提前布局，對後市仍需等待更明確的經濟數據改善與政策訊號確認。

現階段操作策略上，建議投資人以「多元分散、靈活調整」為核心，兼顧地區配置、產業布局與資產類型選擇。

應充分把握已開發市場資金回流的契機，同時逐步布局於具有科技創新優勢的新興亞洲市場，以期在不同市場周期交錯變動中，穩健累積資產價值，達成長期投資成果。

富蘭克林證券投顧補充，儘管川普政府正積極重塑全球經濟格局，可能帶來破壞性影響，但關稅的最終結果將不及當前的恐慌水準。

隨市場轉為平靜、貿易協議談判達成，市場將重新聚焦美國實際經濟狀況、川普2.0的長期順風，因此受到關稅或貿易因素影響，不少優質企業股價遭重挫，反而提供以合理價格布局優良標的的良機。