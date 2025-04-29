印度基金連十年正報酬 四檔報酬翻倍

全球股市表現，印股是目前唯一從2015年至2025年連續十年都年度正報酬的股市。觀察投信發行印度基金超過十年者有七檔，以近十年績效表現來看，四檔報酬翻倍。

法人表示，印度股市雖難逃川普之亂表現震盪，但今年來仍維持上漲2.13%。印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值好標的。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，若全球發生經濟衰退，印度仍有五大機會支撐。一、印度對美國出口僅占GDP比重2%，所受到關稅衝擊有限；二、印度儲備銀行維持相對寬鬆政策，以促進成長為優先目標，形成內部動能強勁的環境；三、與全球市場相關性低，歷史經驗統計，跌幅比其他市場較小；四、內資有印度保險與退休基金機構的參與，對盤勢可帶來一定的支撐效果；五、美國與全球企業有意持續「去中多元化」，部分廠商也將產線從中國大陸移轉至印度，可望帶動當地經濟進一步成長。

在未來關稅與貿易政策仍存在高度不確定性的全球環境下，印度本身經濟穩定成長，具備多重優勢，預期股市將持續維持韌性表現，中長期為最具吸引力的市場之一。

群益印度中小暨群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，印度在企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。整體而言，印度在無自身利空和企業成長動能仍佳下，資金預期將持續流入印度，操作面上，由於信貸放鬆是近期政策變化較大的部份，金融業整體放貸可望加速，因此金融股可留意，其餘如原物料 （肥料、製冷劑報價上漲）、公共事業與工業股 （國防訂單增加）值得留意投資契機。

群益投信印度研究團隊指出，近期印度股市主要是修正評價面偏高的部分而非基本面出現惡化。印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的。