印度股+美債 攻守兼備

群益投信昨（29）日舉行群益印美戰略多重資產基金記者會指出，川普關稅政策造成全球金融市場動盪，不過，印度受到的關稅衝擊較低，又有強勁的內需市場支撐，搭配美國債券，可以同時兼顧追求成長及降低波動。

群益印美戰略多重資產基金將於5月12日開募，是國內首檔印度股票搭配美債的產品，有月配息選項。群益投信指出，2025年必入手的AI就是指美（America）債加上印度（India）股票。

在美債方面，基金精選優質債券標的，並且透過獨家的風險儀表板，來監控波動風險；在印度股票方面，則是發掘高成長潛力股。

在群益印美戰略多重資產基金，股票的部位最高可拉高到七成，目前則初步占五成，不只投資龍頭企業，還同步納入優質中小股。

在產業方面，預估以金融股占基金的13-17%最多，其次是醫療保健股的10-14%、耐久財消費股的5-9%。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，印度有三大利多加持。

首先是受惠於內需加持，印度經濟規模可望「超英趕日」，預估在2027年成為全球第三大經濟體。

其次是印度享有改革紅利，因此蘋果、Google、亞馬遜等都加碼投資。

第三則是莫迪3.0將迎來經濟收成期，目標2029年的人均所得將達5,000美元。

因此，在群益印美戰略多重資產基金，布局不少內需概念股，包括國內零售百貨及快時尚領導品牌、國內最大外送平台、連鎖酒店、提供高端醫療服務的頂極民營醫院集團、證券交易所、平價藥製藥公司、主要車貸與中小企業貸款服務提供商等。這些公司受到的關稅衝擊都相當低。

至於群益印美戰略多重資產基金的債券部位，初步預計美國投資等級債及非投資等級債各占兩成，公債則占一成，除了直接持有電力債、保險債及科技債之外，也會透過ETF來廣納債券，進一步分散風險。