富蘭克林黃金基金 耀眼

美國總統川普開啟關稅戰後，國際金價頻創新高，投資金礦的相關基金表現搶眼。儘管金價觸及3,500美元大關後進入整理期，但基金業者表示，在川普政策不確定性、全球央行買盤強勁、地緣政治衝突難解、長期供給遞減下，金價仍將維持高檔。

理柏資訊顯示，台灣核備境外黃金及貴金屬股票型基金共六檔，今年來富蘭克林黃金基金表現居前，漲幅達51.3%，優於同類基金的43.7%平均漲幅與黃金現貨、富時黃金礦脈指數的27.41%、48.73%漲幅；就過去三個月、六個月與一年表現看，富蘭克林黃金基金漲幅也達36.5%、24%、58.2%，在同類型基金中均表現居冠。

基金專家指出，富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德（Steve Land）自1999年開始操盤以來已接近26年，經歷過多次黃金多頭與空頭時期，具備豐富的金礦股投資經驗；不同於其基金追蹤指數富時金礦指數前十大持股比重超過80%，該基金採取分散投資策略，前十大持股占比低於40%，降低單一個股影響，並聚焦中小型金礦股，除能受惠金價走揚外，隨金礦業逐漸朝向以併購取代自行探勘開採趨勢，中小型金礦股可望受惠併購題材。

礦業顧問公司CRU Consulting表示，全球黃金產量預計在2025年達到約3,250噸歷史高點，而黃金供給逐年減少，將支撐金價。

另從需求看，在持續的關稅及地緣政治風險影響下，預期避險需求將保持強勁，高盛已將2025年底黃金目標價上修至3,700美元，並認為若發生經濟衰退等極端風險情境，不排除飆升至4,500美元。

據世界黃金協會研究，若2003年至2024年在50%股票、40%債券、10%另類資產的投資組合中加上黃金，有助提高風險調整報酬，分散風險。

資產管理業者表示，隨金價持續創高，金礦股企業獲利與自由現金流量已明顯改善，加上目前估值仍低於過去五年平均，有望帶動一波估值修復行情，看好金礦股後續表現。