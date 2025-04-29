強制抄底加碼 反彈贏家

美國總統川普對等關稅引發震盪，台股甚至在7日出現罕見的9.7%「跌停板」後再跌兩天，讓基金投資設定「抄底加碼」功能的投資人驚呼竟被連日扣款，甚至有人被連扣七、八天。不過，被強制抄底加碼的投資人隨著台股近日反彈，成為這波最大贏家。

投資專家表示，儘管近期台股反彈，但川普關稅疑慮仍未塵埃落定，尤其半導體關稅更讓台股陷入高度不確定性。但危險往往伴隨著機會，建議投資人可善用投信公司、基金平台推出的低檔加碼機制，透過程式化交易功能，在市場下跌時克服人性恐懼，勇敢進場布局，以建立更具成本優勢的投資部位。

放眼基金投資管道，目前提供低檔加碼機制的投信公司有統一、復華、野村等投信，基金平台則有中租、基富通、鉅亨買基金等。比較投信公司、基金平台相關機制的最大差異在於，統一投信的「日日扣」、野村投信的「D檔投資」、復華投信母子基金加碼扣款，都是提供自家公司經理的基金系統程式交易功能，而基金平台則是同時提供多家投信公司基金提供的低檔加碼機制，產品選擇較多元。

至於基金淨值下跌多少才會觸發加碼扣款，各家設定不同，若僅提供單一選項的管道，大多設定為淨值較前10日獲前20日下跌10%，但隨著基金平台愈來愈競爭，跌幅設定也愈來愈彈性，基富通可選擇3%、5%、10%、15%，中租選項則是5%、10%、15%、20%，鉅亨買基金則讓投資人自行設定。

以中租「抄底投」為例，加碼依據可選擇前10日或前 20 日的淨值，觸發條件可設定四組相較各基金平台最多，跌幅選項預設 5%、10%、15% 和 20%四種。中租表示，抄底跌幅提供四種預設選項，一來是因為用戶通常沒概念不知道怎麼填，提供選項可幫助投資人輕鬆設定；二來是跌幅20%通常是技術性熊市的參考依據，且景氣循環約每三至四年才會遇到，足以做為抄底判斷。不過，在空頭市場時，投資人可能會面臨連續扣款，銀彈太快耗盡的問題。