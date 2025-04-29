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海外股票型 十強出列

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
今年來海外股票型ETF十強績效
今年來海外股票型ETF十強績效

美國股市因總統川普關稅政策，引發市場恐慌，導致今年來道瓊指數、S&P500指數、那斯達克指數均下跌。然受惠於政府增加基礎建設和國防支出，歐洲股市表現亮眼，以德國指數上漲11%最強勁，亞洲則以香港恒生指數上漲9.5%最突出。

觀察海外股票型ETF今年來表現，前十名表現皆在7%之上，其中元大航太防衛科技（00965）、富邦恒生國企正2 、富邦歐洲、復華香港正2、中信中國50、富邦恒生國企今年以來交出超過10%報酬率，投資區域主要涵蓋了香港、歐洲、中國及日本等地區，表現相對突出。

富邦恒生國企ETF經理人陳婉寧指出，儘管中美之間的關稅角力紛擾不斷，但仍有多項利多，包含低通膨為貨幣寬鬆和財政刺激提供了更大操作空間、擴大內需訂為2024年底經濟工作會議以及2025年3月兩會明確的首要任務、私人部門信心逐步穩定，以及AI應用與機器人產業加速落地，創新消費和投資需求等，為未來股市奠定基礎，港陸股仍保持向上格局。

陳婉寧表示，為應對關稅戰的衝擊，中國商務部、發改委、中國人民銀行等多個部委火力全開，4月28日公布多項穩經濟措施，鎖定穩就業、促消費、擴大有效投資、穩定外貿等重點進行全方位部署。市場預期，增量政策將在6月底前推出，屆時不論美國如何出牌，中國都有充分準備。在投資方面建議可採分批布局，若有震盪拉回時可進場布局，捕捉長期增值機會。

元大航太防衛科技ETF今年來在海外股票型ETF中漲幅亮眼，法人分析，隨地緣風險升溫，全球國防支出擴張帶來產業利多，白宮更直接點名要減少關稅衝擊方法就是向美國採購軍備，讓軍工題材成為關稅議題最受惠主題投資，建議投資人可從資產配置角度，適時關注國防概念ETF的投資機會。

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