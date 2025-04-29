金融市場波動 多重資產基金受青睞

美國總統川普關稅政策，擾亂全球金融市場，投信法人表示，在市場動盪下，穩健型投資人不妨透過多重資產基金來應對，以跨資產、跨市場的配置來平衡投資組合波動，進可攻、退可守。

群益投信多重資產研究團隊表示，今年市場仍將聚焦於川普上任後的政策方向、聯準會降息動向、全球經濟成長概況，消息面上或可為金融市場增添波動，不過經濟仍維持溫和成長態勢，因此市場風險相對有限。若考量政策不確定性的影響，建議穩健型投資人可透過股債部位兼具的多重資產基金來因應，有助於分散投資組合風險，掌握不同市場輪漲契機，同時也能透過收益部位獲得息收保護。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，多重資產投資戰略中，可挑選印度股市加上複合美債。在印度選股戰略中以發掘高成長潛力股為主，透過廣納大中小型企業、鎖定政策方向、超配重點產業、參與高速成長周期的選股策略，讓投資印度可以不只投資龍頭企業，同步納入優質印度中小股，且藉由關注印度政策方向，尋找政策受惠且具護城河的產業。

而美國選債戰略則是追蹤經濟數據、分析貨幣政策趨勢，動態調整債信評級進而累積優質債息，加上分析景氣循環、存續期間、利差變動等這些總經、債信、投資價值分析，條件篩選出優質之投資標的。

向思穎分析，印度擁有基本面成長、勞動力優勢、供應鏈轉移三大投資契機，且受美國關稅政策影響小；而在全球股市受到對等關稅政策衝擊下，避險資金流入債券資產，使債券展現出抗震特性，美國債市中，無論公債、投資等級債或非投資等級債，目前殖利率水準皆處於相對高位，更具投資配置價值。