快訊

美中關稅戰經貿脫鉤 陸鷹派轟「要大陸的命」：拿台灣祭旗反制美

斥資8億美元買金礦！他押注黃金15年 靠基金再海撈150億

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

金融市場波動 多重資產基金受青睞

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國總統川普關稅政策，擾亂全球金融市場，投信法人表示，在市場動盪下，穩健型投資人不妨透過多重資產基金來應對，以跨資產、跨市場的配置來平衡投資組合波動，進可攻、退可守。

群益投信多重資產研究團隊表示，今年市場仍將聚焦於川普上任後的政策方向、聯準會降息動向、全球經濟成長概況，消息面上或可為金融市場增添波動，不過經濟仍維持溫和成長態勢，因此市場風險相對有限。若考量政策不確定性的影響，建議穩健型投資人可透過股債部位兼具的多重資產基金來因應，有助於分散投資組合風險，掌握不同市場輪漲契機，同時也能透過收益部位獲得息收保護。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，多重資產投資戰略中，可挑選印度股市加上複合美債。在印度選股戰略中以發掘高成長潛力股為主，透過廣納大中小型企業、鎖定政策方向、超配重點產業、參與高速成長周期的選股策略，讓投資印度可以不只投資龍頭企業，同步納入優質印度中小股，且藉由關注印度政策方向，尋找政策受惠且具護城河的產業。

而美國選債戰略則是追蹤經濟數據、分析貨幣政策趨勢，動態調整債信評級進而累積優質債息，加上分析景氣循環、存續期間、利差變動等這些總經、債信、投資價值分析，條件篩選出優質之投資標的。

向思穎分析，印度擁有基本面成長、勞動力優勢、供應鏈轉移三大投資契機，且受美國關稅政策影響小；而在全球股市受到對等關稅政策衝擊下，避險資金流入債券資產，使債券展現出抗震特性，美國債市中，無論公債、投資等級債或非投資等級債，目前殖利率水準皆處於相對高位，更具投資配置價值。

印度 美國

延伸閱讀

受美國關稅政策不定影響 尚凡撤回現金增資計畫

美國國慶恐消失？關稅政策致「沒有大陸製造」 外媒曝：購物變更難更貴

中印關係改善 北京同意印度香客今夏赴西藏朝聖

印度尷尬鬧劇！22歲男婚禮掀頭紗驚見「45歲準岳母」 控兄嫂設局逼婚

相關新聞

台股基金後市有看頭 法人預期Q2淡季不淡 可逢低布局

台股昨（28）日由大型權值、科技股領軍，重返兩萬點大關，且近期包括中小型、科技型等台股基金優於大盤。法人表示，在對等關稅...

新興亞股反彈 外資轉買

川普關稅政策持續變化，外資上周在新興亞股轉賣為買，以對印度買超15.3億美元最多，其次是台股的11.7億美元；賣超則以對...

美股商品 淨流出21億美元

川普團隊關稅立場軟化，加上聯準會降息預期，帶動市場情緒回升，股債呈現齊揚格局。近周整體股票型ETF獲得90.8億美元資金...

第2季以來耐震跟漲 印度基金全都正

第2季以來，原本熱絡的全球金融市場投資氣氛，受到川普關稅之亂影響引發震盪，許多股市表現也轉為負報酬，根據CMONEY統計...

境外基金 黃金題材熱 礦業商品也跟著「重出江湖」

川普關稅政策時時變化，全球經濟前景充滿不確定因素。國人投資海外基金策略跟著急轉彎，除美股以外，進一步分散布局中國大陸、亞...

美股回神 投資價值浮現 可逢低分批進場

美國股市4月經過總統川普關稅議題導致大幅修正，法人認為，投資價值已經浮現，根據統計，標普500指數近15年來年化報酬率約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。