快訊

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

台灣東部海域13時46發生規模4.5地震 3縣市有感

市場資金變化積極 歐股基金淨流入居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著美國總統川普近期貿易與貨幣政策立場出現轉圜，原本市場恐慌明顯趨緩，資金動向亦出現積極變化。回顧全球股票型基金資金流向，已開發歐洲股票型基金淨流入居冠，亞洲不含日本股票型基金小幅淨流入。

根據EPFR等統計顯示，統計自2025年4月17日至4月23 日止近一周，已開發歐洲股票基金淨流入33.55億美元持續居主要市場之首，亞洲不含日本股票型基金淨流入7.58億美元，全球新興市場呈現淨流入0.31億美元，歐非中東市場呈現小幅淨流出0.66億美元，拉丁美洲亦呈現淨流入1.69億美元；美國股票基金呈現微幅淨流出8.47億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，川普政府在聯準會政策與對中貿易關係上態度出現軟化，市場氛圍因此獲得提振。

此外，美國4月製造業PMI初值由50.2升至50.7，表現優於市場預期，亦挹注市場對於經濟展望的信心。

安聯投信表示，目前正值美國科技股財報密集公布期，「科技七雄」四大巨頭揭露季報，無疑成為市場風向球。在經濟前景不明、川普貿易政策反覆的背景下，短線波動難以避免。

由於貿易政策不確定，尤其是對科技供應鏈的潛在衝擊，市場情緒將變得更敏感，財報稍有不如預期可能引發劇烈波動。建議現階段仍留意市場情緒變化，保持彈性。

美國 股票

延伸閱讀

國際特赦組織：川普重返白宮 攻擊人權趨勢加劇

川普重返白宮滿百日！日經：印太戰略走向仍未定 顛覆新政釀亞洲焦慮

加拿大執政黨自由黨預計贏得大選！拒讓川普「將加國變美51州」

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

相關新聞

台股基金後市有看頭 法人預期Q2淡季不淡 可逢低布局

台股昨（28）日由大型權值、科技股領軍，重返兩萬點大關，且近期包括中小型、科技型等台股基金優於大盤。法人表示，在對等關稅...

新興亞股反彈 外資轉買

川普關稅政策持續變化，外資上周在新興亞股轉賣為買，以對印度買超15.3億美元最多，其次是台股的11.7億美元；賣超則以對...

美股商品 淨流出21億美元

川普團隊關稅立場軟化，加上聯準會降息預期，帶動市場情緒回升，股債呈現齊揚格局。近周整體股票型ETF獲得90.8億美元資金...

第2季以來耐震跟漲 印度基金全都正

第2季以來，原本熱絡的全球金融市場投資氣氛，受到川普關稅之亂影響引發震盪，許多股市表現也轉為負報酬，根據CMONEY統計...

境外基金 黃金題材熱 礦業商品也跟著「重出江湖」

川普關稅政策時時變化，全球經濟前景充滿不確定因素。國人投資海外基金策略跟著急轉彎，除美股以外，進一步分散布局中國大陸、亞...

美股回神 投資價值浮現 可逢低分批進場

美國股市4月經過總統川普關稅議題導致大幅修正，法人認為，投資價值已經浮現，根據統計，標普500指數近15年來年化報酬率約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。