新興亞股反彈 外資轉買

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

川普關稅政策持續變化，外資上周在新興亞股轉賣為買，以對印度買超15.3億美元最多，其次是台股的11.7億美元；賣超則以對泰國的2.6億美元最多。新興亞股上周則是普遍反彈，以印尼漲3.7%最強，其次是南韓漲2.5%、台股漲2.4%。

今年來，外資對新興亞股全面賣超，以對台股的188.3億美元最多，再來是印度的134.4億美元、南韓的125.7億美元。不過，今年以來，新興亞股並非全數下跌，以南韓逆勢漲6.2%最優，再來是印度漲2.5%，但泰國大跌17.1%最重，其次是台股跌13%。

印度股市最近抗跌。群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎分析，印度出口到美國占國內生產毛額（GDP）比重僅2.1%，低於其他主要新興國家，因此受到關稅政策的衝擊也較溫和。而且，擁有龐大的內需市場，不僅是充足的勞動力資源，也帶來可觀的消費力。對於印度後市仍正向看待。

安聯投信台股團隊指出，在對等關稅暫緩90天的情況下，廠商提前拉貨，嘉惠第2季業績，預期第2季將明顯淡季不淡。另外，美國232條款對半導體與生技製藥調查結果，還有川普後續作為，仍將大幅影響台股。在最終調查結果尚未公布前，布局上仍須保持謹慎、保有彈性。

施羅德台美雙利多重資產基金擬定經理人葉獻文指出，目前台股正處於本益比歷史低檔區域，本益比已回落至13.5倍，不僅低於五年平均，更落在歷史區間13到18倍的底部。市場短期內雖面臨關稅、地緣風險等短期壓力，但隨著第2季逐步消化利空，第3季起可望穩步起漲。

產業方面，主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，電子股可留意先進製程、IC設計、低軌衛星關鍵零組件等；非電族群則可關注運動休閒、新藥與委託開發暨生產服務（CDMO）、行動支付領先業者等。

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