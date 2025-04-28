台股基金後市有看頭 法人預期Q2淡季不淡 可逢低布局

台股昨（28）日由大型權值、科技股領軍，重返兩萬點大關，且近期包括中小型、科技型等台股基金優於大盤。法人表示，在對等關稅暫緩90天的情況下，廠商提前拉貨，嘉惠第2季展望，預期第2季將明顯淡季不淡，可分批逢低布局。

根據CMoney統計至28日，觀察台股基金近一周績效表現，包括：元大店頭、台新2000高科技、摩根中小、摩根新興科技、野村優質、統一統信、摩根台灣金磚、兆豐台灣先進通訊、野村中小、元大2001基金等，績效介於7.7%至9.4%之間，表現優於大盤。

圖／經濟日報提供

國際情勢上，安聯投信表示，美國聯準會利率政策下一步不但牽動市場氛圍，同時在一系列可能為企業帶來不確定性的行政命令與關稅政策下，引發市場擔憂經濟成長動能是否放緩，策略上建議多元分散配置策略，以渡過波動。

其中，美國以外的區域都還有政策空間，例如歐洲與英國還有降息空間、中國仍有政策支持；歐洲受寬鬆貨幣政策、財政政策、國防支出計畫與轉佳的企業財報支持，日銀有望持續邁向貨幣正常化。

野村投信分析，川普政策反覆無常。關稅不確定性帶來「搶出口」力道加大，包括車用、手工具、居家、通路貨架、遊戲機等領域台廠，近期陸續接獲美系客戶急單，此外還有傳聞韓系半導體大廠退出部分低階產品線，台灣業者有望承接轉單，都反映在台灣第1季出口金額高達1295.8億美元，年增17.5%，創下歷史新高。

台股部分，台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，台灣2025年經濟成長與企業獲利成長年增率依舊向上，拉回仍應擇優布局，具利基題材的中小型股相對看好。

類股操作上，看好AI供應鏈受惠如軟體、資安、邊緣計算、AI推理；高股息殖利率族群；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料；低軌道衛星；機器人供應鏈；紡織與製鞋族群。

安聯投信台股團隊補充，建議聚焦美中貿易協議進展、半導體貿易調查結果與關稅稅率、聯準會政策動態、美超級財報周與上市櫃首季財報陸續公布等。另方面，232條款調查結果對半導體與生技製藥調查結果，還有川普後續作為，仍將對台股產生重要影響，在最終調查結果尚未公布前，布局上仍須保持謹慎、保有彈性。