美股商品 淨流出21億美元

川普團隊關稅立場軟化，加上聯準會降息預期，帶動市場情緒回升，股債呈現齊揚格局。近周整體股票型ETF獲得90.8億美元資金淨流入，亞洲、歐洲、日本、中國分別獲57.6億、32.5億、23.4億、3.5億美元資金淨流入，但美國逆勢淨流出21.8億美元。

富蘭克林證券投顧表示，受到美國川普團隊對關稅立場緩和的消息面激勵，全球風險性資產近周強勁反彈，由於關稅談判仍在進行中、不確定性猶存，投資人仍不可掉以輕心，未來一周還將進入超級財報周，聚焦亞馬遜、蘋果、微軟、Meta等重量級權值公司財報及財測展。

根據FactSet統計，S&P500大企業第1季獲利預估將成長10.1%，展現美國企業獲利的韌性，著眼美股本波反彈已站回月線及收復波段跌幅的0.382幅度，留意反彈能否成功站穩季線及收復0.5失土（5,563~5,636點），可作為強弱勢反彈的觀察指標。

富蘭克林證券投顧指出，面臨最壞情況可能已過但不確定性猶存的波動環境，建議投資人做好資產配置並以多元分散策略應對，但也無須過度保守避免錯失反彈，核心配置首選美國平衡及債券型基金，股市建議採分批加碼或大額定期定額，首選科技、創新科技、印度及日本股票型基金，保守者可逢本波股市反彈適度調節轉至美元短期票券型基金停泊，等待情勢明朗，並留意黃金產業型基金漲多拉回之際以5%~10%資金承接，提高投組多樣性。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，除了關稅政策，市場也關注美國國會能否通過減稅法案，若實施將降低企業稅負、提升盈餘能力，並增加資本支出與股東回饋，可望對美股中期表現形成正面效益。即使現行狀況下須平衡財政赤字，且目前已出台削減支出及增加收入相關政策，不過在期中選舉壓力下，減稅政策若有望提前釋放，評估將有助於美股表現回穩。