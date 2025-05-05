撿「珍珠」趁現在，美國平衡為反擊做好準備

川普2.0的關稅政策引發市場動盪，VIX恐慌指數一度升破50，面對當前混亂局勢，野村投信指出，川普2.0的政策不確定性仍存在，但逐漸明朗，現在應隨時為反擊做好準備。駿利亨德森美國股債平衡策略利用股票與高品質綜合債券之間的負相關性，具備下檔緩衝機制、同時保持彈性的股票部位伺機出擊，將是面對關稅戰、可攻可守的贏家對策。

找對方法留在市場，美國股債平衡是個好策略

根據彭博統計，在過去40年裡，有18年的標普500指數修正幅度至少10%，可見即便在多頭市場，較大幅度的股市修正也並不罕見。不過，即使遭受科技泡沫、全球金融危機和COVID-19大流行等嚴重經濟衰退的衝擊，美國股市最終仍能收復失土。因此，野村投信強調，在高波動中退出市場從來都不是一個好主意，尤其美股長期修復機制良好，現在的黯淡，或許將再度迎來明日的璀璨。因此，找對方法留在市場，才是當下最重要的課題。

駿利亨德森平衡策略經歷超過25年的考驗，具備面對極端市場波動的韌性，透過美國高品質大型成長股與一籃子高評等綜合債券的靈活配置，確保在不斷變化的市場環境，協助投資人沈著冷靜、同時累積反擊能量，抓住隨時可能出現的回升契機，是面對目前動盪變局的良好攻守策略。

三大攻守策略Ready，讓投資再偉大一次

展望未來，野村投信認為，從2025年美國標普500季度每股盈餘預估來看，即便今年前三季度可能因政策不確定性而小幅下修，但可望確保第一季盈餘打底逐季上揚之勢，企業長期盈餘展望仍然穩定，尤其面對美國下半年GDP可能出現減速風險，大型品質成長股，體質跟獲利能力還是很有潛力，趁現在波動之際彎下腰來撿「珍珠」，早一步為未來的反擊做好準備。

駿利亨德森平衡策略面對這次關稅戰帶來的風險與機會，也從三個面向隨時做好準備：

1、鎖定韌性強的美國大型品質成長股：

美國大型品質成長企業擁有顯著的定價權，而且是許多供應商或供應鏈中不可或缺的關鍵角色，因此一旦關稅戰朝向長期發展時，手握多種緩解策略的大型品質成長公司所受的實質影響，將比一般投資人想像來得小；

2、股債靈活配置有備而來，緩解波動並強化跟漲力道

駿利亨德森平衡策略採取靈活的股債配置，尤其此刻市場較大波動之際，將保持較為積極且動態調整，在股票與固定收益之間隨時取得平衡，以及時防範下行風險，同時掌握回升機會；尤其波動擴大時，調整股票部位一方面可以緩解波動，另一方面，也讓我們保留回檔時伺機反擊的底氣，強化未來跟漲力道；

3、趁回檔撿「珍珠」，利用長期成長趨勢挖掘有潛力標的

這波市場大幅修正，動搖不少投資人信心，駿利亨德森平衡策略歷經25年挑戰，見證多次多空考驗，除了得益於抑制波動的設計，以一籃子高評等債券沈著應對市場波動，股票部位適時精準布局也立了不少功勞，尤其善加利用長期成長趨勢，積極尋找市場修正、調整時帶來的機會，挖掘被低估的標的，待市場回升，將成為創造超額報酬的有利布局。

圖、成立以來累積報酬表現_駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(%)

資料來源：Lipper，績效採本基金A2美元累積級別(成立日為1998/12/24 )；同類型平均採Lipper Global - Mixed Asset USD bal US分類（含非台灣主基金），合計共138檔。資料日期：2025/03/31。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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註：本系列A6、T6穩月配美元與其餘配息級別之差異為A6、T6穩月配美元為固定目標配息金額，其餘配息級別為固定目標配息率，因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值變化、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益，以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序，故A6、T6穩月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定，配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。投資人申購本系列手續費後收基金時無需支付手續費，直到贖回時再依持有期間繳納不同的遞延手續費，並從贖回款項中扣除。遞延手續費是以約定百分比乘以贖回當日每股淨資產價值而得。遞延手續費(CDSC)：少於1年3%，少於2年2%，少於3年1%，3年或以上0%，T 類股份將在持有滿三年後之一個月內免手續費自動轉換為同一基金之A 類股份；如未滿3年，僅得轉換為另一個基金之T 類股份，至於類別貨幣得不同，不收取轉換費。T級別手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.0%之分銷費(該費用已反映於相關基金每日基金淨值)，投資人無需額外支付。但可能造成實際負擔費用增加。

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