第2季以來耐震跟漲 印度基金全都正

第2季以來，原本熱絡的全球金融市場投資氣氛，受到川普關稅之亂影響引發震盪，許多股市表現也轉為負報酬，根據CMONEY統計資料顯示，全球主要股市第2季以來維持正報酬包括印度、巴西、韓國、印尼、俄羅斯共5國，其中印度、巴西都有3%以上的漲幅表現最佳。

進一步觀察投信發行印度基金平均績效表現，在近一周、近一月、2以來分別為3.7%、2.93%、1.88%，以單檔印度基金績效來看也是都全數都正報酬，其中以群益印度中小基金績效3.23%表現居冠。

市場法人表示，雖然川普關稅政策襲擊全球，但印度有龐大內需市場，印度市場相比其他依賴出口的經濟體，整體受影響程度較小，印度股市預估本益比已回落至長期平均之下，在經濟基本面依舊強勁的前提下，後市表現仍可期，投資人不妨多留意印度基金投資契機。

群益投信印度市場研究團隊表示，印度目前的經濟成長仍是新興市場中最快速的，加上外匯儲備非常高，印度股市值得投資人多留意相關投資契機。放眼整個亞洲，甚至全球，印度的經濟成長僅次於中國，且不少投資機構更預期印度未來相當有機會取代中國，成為下一個經濟強國，因此印股是在佈局亞洲中不能缺的一環，建議投資人可隨時關注並適時定量布局印度基金。

群益印度中小基金暨群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎強調，川普關稅對印度的影響從產業來看，電子業因有政府給予補貼，因此較不受關稅影響；在政府對策上，預計印度將採購更多美國原油、天然氣，減少美印貿易不對等的情況。整體而言，目前印度股市評價面是近十年來的相對低位，評價面相當便宜，在寬鬆政策加倍力挺下，印度股市未來可期，短線回檔是不錯的進場點。