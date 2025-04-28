境外基金 黃金題材熱 礦業商品也跟著「重出江湖」

川普關稅政策時時變化，全球經濟前景充滿不確定因素。國人投資海外基金策略跟著急轉彎，除美股以外，進一步分散布局中國大陸、亞太、全球、黃金及礦業等五大類基金，掌握各區域的投資機會。

投信投顧公會統計，在2025年3月，國人最熱愛的前十大境外股票型基金依次為貝萊德全球智慧數據股票入息基金、摩根美國科技基金、富達全球入息基金、聯博美國成長基金、施羅德環球黃金基金、貝萊德中國基金、PIMCO美國股票增益基金、貝萊德世界礦業基金、施羅德新興亞洲基金、摩根環球智選基金。

在前十大熱銷基金中，有兩檔過去的熱門產業型基金「重出江湖」，分別是施羅德環球黃金基金、貝萊德世界礦業基金，大幅受惠於關稅不確定因素，推升金價迭創歷史新高。

圖／經濟日報提供

另外，貝萊德中國基金、施羅德新興亞洲基金也都是國人熟悉的基金，單月進帳都超過14億元。

貝萊德全球智慧數據股票入息基金則為3月吸金冠軍，單月淨流入67.5億元。這是去年國人最愛的股票型基金，全年進帳291.2億元，買氣延續到今年，3月再度登上熱銷冠軍寶座。

這檔基金的美股部位占62.5%，如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率超過7.1%。

另外兩檔全球股票型基金分別為富達全球入息基金、摩根環球智選基金。

熱銷季軍富達全球入息基金單月淨流入46億元，布局全球股息穩定及有望增長的個股，美股占28.2%，也有月配息選項。第十名摩根環球智選基金的美股比重更高，達到71.3%。這檔基金不配息，人氣較弱。在前十名熱銷名單上，有三檔美國基金，風格不同。

其中，熱銷基金亞軍為摩根美國科技基金，單月吸金51.3億美元，以軟體股占39%最多，再來是網路股的27.5%、半導體股的17.3%。第四名聯博美國成長基金單月進帳45.7億元，資訊科技股占31.9%仍然最高，但也布局其他類股，包括非核消費股占17.2%、通訊服務股占17.1%。

至於熱銷第七名PIMCO美國股票增益基金，可說是風格最特殊的「股票」基金，因為基金並不直接持有個股，而是透過股票指數期貨、短期債券等工具，追求投資報酬率能打敗S&P 500指數。