全球市場觀測站／新興、邊境債 錢景亮

受美國總統川普對中國關稅議題出現軟化態度的影響，上周全球股市自底部反彈，美股反彈幅度領先其他市場。債市方面，美債殖利率小幅回跌，帶動信用債與新興、邊境債上漲。

近期風險性債券在價格急速下跌後，殖利率已來到極具吸引力的水準，舉例來說，美國非投資等級債到期殖利率為7.9%，新興美元主權債接近8%，邊境市場債的到期殖利率在9%以上，亞洲非投資等級債約為10%。投信法人表示，此時進場布局，短期可享有較高的債券殖利率，中長期則有聯準會降息利多帶來的資本利得機會，非常適合納入投資組合。

川普已成為主導金融市場動向的主要因素，在他批評聯準會主席鮑爾降息速度太慢後，投資人擔心川普會採取行動撤換鮑爾，金融市場持續探底，但川普隨即改口，否認要換掉鮑爾，此外，川普更釋出對中國課徵的145%關稅有望降低的訊息，激勵美股強勁反彈，漲幅最高的費城半導體指數上周強彈逾一成。

野村投信表示，股市跌深反彈是常見的情況，漲勢能否延續仍要看美國政策走向而定，由於川普態度反覆又常常語出驚人，在關稅政策結果尚未底定前，不確定性仍高，短期內股市仍以震盪整理為主，低檔分批布局為宜。

債市方面，在川普表示無意解雇鮑爾後，美國10年期公債殖利率上周小幅拉回，非投資等級債券以及新興美元主權債、邊境市場債均有不錯的表現。野村投信指出，美國公債殖利率先前急速上升，主要是受到對沖基金基差交易平倉影響，此外，川普政策反覆使市場對美元資產投資信心下滑，部分投資人重新配置債券部位亦產生短期影響。

雖然部分投資人擔憂美債前景，但美國公債市場規模是英、德、加、澳合計的接近三倍，流動性佳且規模大，難以被其他高信評公債取代。加上若債市出現流動性問題時，聯準會可以隨時出手採取包括量化寬鬆（QE）等政策來穩定市場。

本周的美股財報，微軟、Meta與蘋果、亞馬遜等企業將陸續公布，可再留意企業的未來展望以及資本支出計畫。經濟數據方面需觀察美國4月非農就業報告與4月ISM製造業指數表現。