FT投資級債20+ 今掛牌

金融亂世，投信業者瞄準投資人對優質收益抗震盪的需求，陸續募集高信評公司債ETF。富蘭克林華美投信的FT投資級債20+（00982B）、大華銀投信的大華優利美A債15（00984B）已陸續完成募集，其中，FT投資級債20+將於今（28）日掛牌。

從美國總統川普發起關稅戰，市場對美國資產不安情緒蔓延，不僅美股重挫、美元指數下滑，市場亦憂心美國債信受損，因此美債殖利率不降反升，一度逼近4.5%。面臨關稅戰帶來的市場震盪，大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠建議投資人在資產組合中，應強化配置可提供穩定優息的資產，例如美國公債與投資信評A以上的投資等級債，首選為能提供穩定收益的高評級債券，為投資增添底氣。

郭修誠以大華優利美A債15 ETF為例分析，鎖定平均信評A以上公司債，篩選票面利率最高前20%債券，逢低加碼提升投組殖利率，可提升票面利率與殖利率。

富蘭克林華美FT投資級債20+ ETF經理人洪慧珊表示，在當前高息環境下，投等債目前享有6%殖利率，具備優質息收及資本利得潛力，適合投資人在聯準會降息前布局。此外，美總統川普與聯準會主席鮑爾對利率政策分歧之際，債券殖利率續創長期高點，提供投資人進場成本好時機。

洪慧珊強調，信用評級優異的企業債可降低投資組合受非經濟因素的衝擊。她舉例，自2025年初以來，企業債利差仍處於歷史低檔，主要受惠於2024年企業營運表現良好，信評機構自3月起陸續調升多家美國企業信評。然而，2025年為大量債務到期高峰，美關稅政策仍可能影響企業營運，後續信評機構的調整將直接影響企業債市表現。