美電力基建股 聚光

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
主要國家電力指數表現 圖／經濟日報提供
主要國家電力指數表現 圖／經濟日報提供

隨著美國總統川普對中國關稅態度放軟，中美貿易緊張關係緩和，全球風險資產暫獲喘息。唯基金業者提醒，關稅戰變數仍多，未來幾個月美股恐將持續波動，建議鎖定電力基建等美國內需經濟體投資機會，掌握先前績優股票遭錯殺後的反彈機會，或透過指數追蹤方式，以電力ETF分散布局美國電力基建題材。

川普上任後掀起新一波關稅大戰，衝擊全球外貿產業，唯獨美國本土產業相對穩健。市場專家指出，美國內需產業中，電力行業因具備特許經營與寡占優勢，加上人工智慧（AI）應用快速擴展，帶動電力需求，成為投資焦點。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，美國歷來即為全球電力大國，過往供需成長平穩，但自2023年AI時代來臨後，電力需求急遽上升，供需緊張局面逐漸浮現。根據美國勞工統計局數據，截至2024年初，電價自1980年以來上漲了237.7%，遠超石油的201.1%，顯示用電剛性需求驅動力極強。隨川普推動製造業回流，加上AI融入生活與工業場景，未來5~10年電力缺口將持續擴大，將推升電價與電力相關企業股價。

美國本土電力基礎建設變得炙手可熱，成為能源企業與投資基金積極布局的目標。根據統計，2025年前兩個月，美國電力產業併購金額達364億美元，創下20年來同期次高水準，顯示市場熱度不減；另方面，未來AI應用將推升對電力需求。

AI 美國

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