美股回神 投資價值浮現 可逢低分批進場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美股。路透
美股。路透

美國股市4月經過總統川普關稅議題導致大幅修正，法人認為，投資價值已經浮現，根據統計，標普500指數近15年來年化報酬率約14%，科技精選行業指數近十年來年化報酬率達18%，相關ETF後市看俏，投資人可逢低分批布局。

川普關稅政策反覆干擾市場，但主要目的是促進資金回流美國，或引導製造業回流、供應鏈移轉至美國。台新標普500ETF（009806）經理人黃鈺民表示，今年來在關稅消息紛雜中，公用事業、必需消費類股仍表現優異維持正報酬，多元的資產配置及大型股的選擇更為重要，而全球最多資金追蹤的標普500指數就具備以上兩大特點。

黃鈺民認為，標普500涵蓋的類別廣泛，除能在市場順風時，享受到大型股的凌厲漲勢外，逆風時也能有醫療、公用事業及必需消費等板塊支撐；透過標普500指數布局，投資人不會錯過任何一個產業趨勢。另外，面對關稅問題時，大型公司也相對中小型公司更具備解決問題與調整結構的能力，更能緩和經濟逆風所帶來的影響。

復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，川普高關稅政策暫緩實施，加上各國積極談判，明顯舒緩市場恐慌情緒，使VIX指數回落至30以下，創加徵關稅以來新低，使資金重返跌深的科技等成長類股。展望後市，由於美股跌幅已部分反應經濟衰退疑慮，接下來若Fed政策轉向進一步寬鬆，讓市場信心恢復、評價提升，將有利行情自低點轉折向上，建議透過各類股皆有布局、聚焦成長題材的美股市值型ETF，掌握各產業反彈契機。

至於比較風險偏好比較保守穩健的投資人，可以考慮透過多重資產分散風險。台新收益領航多重資產基金經理人謝夢蘭指出，短線在持續反映關稅議題下，仍以震盪格局為主，建議布局多重資產基金，一方面可分散市場風險，另一方面亦可掌握輪動行情。操作上，投資首重跟著川普MAGA（讓美國再次偉大）走，美國優先、防禦波動、多元分散，建立跨資產、跨風格與跨標的間低相關性的投組，有助於在「波動」與「輪動」市場投資致勝。

台新投信推出台新全球傘型基金，包含三檔子基金—台新收益領航多重資產基金、台新標普500 ETF、台新標普科技精選ETF，不僅瞄準成長股趨勢，亦掌握翻轉股契機，進可攻退可守，預計5月5日開募。

台新 標普 關稅

延伸閱讀

溫哥華汽車撞人釀9死 加國總理卡尼暫停最後一天競選行程

台灣保健食品暴利曝光？網轟：政府課稅吸血而川普出手救全民健康

保健食品比美國貴三倍！網「酸爆政府」：感謝川普才真正在乎台灣人健康

與川普關係緊張 白宮記者協會晚宴很低調

相關新聞

境外基金 黃金題材熱 礦業商品也跟著「重出江湖」

川普關稅政策時時變化，全球經濟前景充滿不確定因素。國人投資海外基金策略跟著急轉彎，除美股以外，進一步分散布局中國大陸、亞...

美股回神 投資價值浮現 可逢低分批進場

美國股市4月經過總統川普關稅議題導致大幅修正，法人認為，投資價值已經浮現，根據統計，標普500指數近15年來年化報酬率約...

美電力基建股 聚光

隨著美國總統川普對中國關稅態度放軟，中美貿易緊張關係緩和，全球風險資產暫獲喘息。唯基金業者提醒，關稅戰變數仍多，未來幾個...

全球市場觀測站／新興、邊境債 錢景亮

受美國總統川普對中國關稅議題出現軟化態度的影響，上周全球股市自底部反彈，美股反彈幅度領先其他市場。債市方面，美債殖利率小...

FT投資級債20+ 今掛牌

金融亂世，投信業者瞄準投資人對優質收益抗震盪的需求，陸續募集高信評公司債ETF。富蘭克林華美投信的FT投資級債20+（...

多元資產配置 亂世添勝算

今（2025）年第2季以來，股、債行情震盪幅度加大，投資策略也隨之變化，轉向股債平衡，配置多元資產更受到重視。綜合多家投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。