美股回神 投資價值浮現 可逢低分批進場

美國股市4月經過總統川普關稅議題導致大幅修正，法人認為，投資價值已經浮現，根據統計，標普500指數近15年來年化報酬率約14%，科技精選行業指數近十年來年化報酬率達18%，相關ETF後市看俏，投資人可逢低分批布局。

川普關稅政策反覆干擾市場，但主要目的是促進資金回流美國，或引導製造業回流、供應鏈移轉至美國。台新標普500ETF（009806）經理人黃鈺民表示，今年來在關稅消息紛雜中，公用事業、必需消費類股仍表現優異維持正報酬，多元的資產配置及大型股的選擇更為重要，而全球最多資金追蹤的標普500指數就具備以上兩大特點。

黃鈺民認為，標普500涵蓋的類別廣泛，除能在市場順風時，享受到大型股的凌厲漲勢外，逆風時也能有醫療、公用事業及必需消費等板塊支撐；透過標普500指數布局，投資人不會錯過任何一個產業趨勢。另外，面對關稅問題時，大型公司也相對中小型公司更具備解決問題與調整結構的能力，更能緩和經濟逆風所帶來的影響。

復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，川普高關稅政策暫緩實施，加上各國積極談判，明顯舒緩市場恐慌情緒，使VIX指數回落至30以下，創加徵關稅以來新低，使資金重返跌深的科技等成長類股。展望後市，由於美股跌幅已部分反應經濟衰退疑慮，接下來若Fed政策轉向進一步寬鬆，讓市場信心恢復、評價提升，將有利行情自低點轉折向上，建議透過各類股皆有布局、聚焦成長題材的美股市值型ETF，掌握各產業反彈契機。

至於比較風險偏好比較保守穩健的投資人，可以考慮透過多重資產分散風險。台新收益領航多重資產基金經理人謝夢蘭指出，短線在持續反映關稅議題下，仍以震盪格局為主，建議布局多重資產基金，一方面可分散市場風險，另一方面亦可掌握輪動行情。操作上，投資首重跟著川普MAGA（讓美國再次偉大）走，美國優先、防禦波動、多元分散，建立跨資產、跨風格與跨標的間低相關性的投組，有助於在「波動」與「輪動」市場投資致勝。

台新投信推出台新全球傘型基金，包含三檔子基金—台新收益領航多重資產基金、台新標普500 ETF、台新標普科技精選ETF，不僅瞄準成長股趨勢，亦掌握翻轉股契機，進可攻退可守，預計5月5日開募。