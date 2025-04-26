多元資產配置 亂世添勝算

今(2025)年第2季以來，股、債行情震盪幅度加大，投資策略也隨之變化，轉向股債平衡，配置多元資產更受到重視。綜合多家投信業者看法，投資人還是以定時定額方式為佳，如有閒錢可撥一定比例短線操作，但難度很高，因為今年可能股債或各類股輪動速度很快。

現階段除美股及台股仍是投資人熟悉的市場之外，日本及印度股市也可留意布局。法人指出，預期日本經濟在中期內呈現逐步復甦趨勢；全球投資人對日本股票的持股處於十年來最低水準，日本股市可望提供更好的風險回報前景。印度除受對等關稅影響較小之外，財政支出帶動的內需成長性，較可避免全球貿易戰帶來的影響。

商品種類方面，科技股在AI趨勢下，勢必仍為投資美股或台股投資人所青睞；黃金則是今年持續被看好的商品；因為股債投資宜趨向五五波，多重資產商品可規避些風險；因利率可能的變化，固定型收益商品也被看好。

國內最大基金平台－基富通建議，投資人可參考三大基金獎的常勝基金，再透過定期定額搭配低檔自動加碼，及合法可靠的投資管道，藉由好基金、好方法與好平台的「三好」策略，在波動中放大紀律理財的成效。

基富通總經理王浩宇表示，近期陸續公布的「LSEG理柏台灣基金獎」、「傑出基金金鑽獎」與「晨星台灣基金獎」得獎基金，都是由獨立專業評審團隊依照嚴格的評比條件，從上千檔境內、外基金中層層挑選而出，可作為動盪環境下的指引明燈。

許多得獎基金成立至今都超過20、30年以上，歷經過多次重大利空事件與景氣循環的反覆考驗，不僅長期回報穩健，還具備較佳的風險控管能力，為市場上的常勝軍。

鼓勵民眾透過「定期定額」的簡單方法紀律理財，若行有餘力，再搭配「低檔自動加碼」的功能，能避免受到市場情緒干擾而陷入追高殺低的人性弱點，進而放大長期投資的成效。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，當前的投資策略首重多元分散。 根據歷史經驗顯示，在市場衝擊期間對股票與債券採60／40的配置比例，無論一年或三年，都有較大的機率可以獲得優於現金回報率的正報酬，而且投資時間愈長，投資潛力多相對較佳；可見在全球經濟環境高度不確定的當下，多元分散是當前首要的投資策略。

林雅慧指出，美國的企業獲利成長率確實較三個月前的預期下滑，但歐洲與新興市場卻出現提升，此外，日本與亞太地區目前的企業獲利預期，也與三個月前的預期相當；可見多元分散配置確實有其投資優勢。從亞洲區域來看，在對等關稅的衝擊下，投資人可考慮內需為主的經濟體。在固定收益部分，搭配政府公債與品質優良的企業信用債，採相對中性的存續期間 參與相對穩定的現金流。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，水電瓦斯公用事業具備「核心穩定器」資產配置特性，AI應用推升長期水電需求，加上各國政策大力支持，挹注企業獲利成長，統計今年全球公用事業規模可望上揚至7.3兆美元，年成長率達6.9%，未來五年平均年複合成長率為6%；水電等公用事業具備低波動、穩健現金流，金融環境變動大，迎接下一波降息，穩健型投資人不妨納入相關資產配置。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，黃金配置需求最近也發生許多結構性轉變，例如，中國監管機構在今年2月允許保險基金投資配置黃金、各國央行系統性地提高黃金在總儲備中的份額等。這些結構性轉變都有力支援黃金需求，但黃金供給則不會因價格上漲出現較大的抬升，因黃金的供給缺乏彈性。

過去三年全球央行黃金購買量連續每年均達1,000公噸後，今年購買量仍有望達1,000公噸（此前預期為950公噸），同時ETF淨買入量預期也從300公噸上調至450公噸，預計金幣／金條等零售市場需求強勁。 長期來看，從多元化的角度而言，在美元平衡投資組合中，配置5%的黃金是最佳選擇。