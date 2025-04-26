基金特蒐／新興固定收益基金 靚

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）表示，新興國家正享受高利差、美元貶值的有利環境，仍潛藏很多被市場低估的機會，例如高信評、高殖利率的公債。市場遭錯殺時，更出現不少便宜進場的機會。

理柏統計，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金今年來上漲4.2%，兩年來上漲25.5%，在同型基金中排第一。這檔債券基金在台灣相當熱銷，是台灣投資人最愛的新興市場當地貨幣債券基金，到今年3月的基金規模為17.3億美元，台灣投資人占比高達63%。

哈森泰博指出，過去新興國家債匯資產總是不被投資人青睞，因為常有負面訊息出現，而且常常不是因為本身因素，而是美元過強所造成。不過，2020年疫情大爆發、全球經濟幾乎停頓時，許多新興國家儘管承受相當重的經濟衰退，政府仍堅守財政紀律，也提升這些國家的投資價值。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）。富蘭克林投顧／提供

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金布局不少新興市場當地貨幣，在美元過度強勢期間表現受壓抑，2022年10月美元自最高點回貶，這檔基金也開始展現反彈氣勢。到了今年，川普開打關稅戰，衝擊全球股債匯市，美元貶值、美國公債甚至一度失去避險功能，新興市場債市及匯市再度吸引國際資金。

這檔基金主要配置高殖利率的公債，到3月底持債到期殖利率高達13%，平均信評BBB-級，平均7.6年到期。如果選擇美元月配息級別，今年來的年化配息率超過9%。目前基金分散布局在拉丁美洲、非洲和亞洲，以國別來說，最大部位是埃及債的11.7%，其次是馬來西亞的8.8%、南非及烏拉圭的8.6%。

較特別的是，這檔基金有一成投資在「超國際機構」債，也就是由亞洲開發銀行、美洲開發銀行、國際復興開發銀行等超國際機構所發行的債，包括哥倫比亞披索、印度盧比或墨西哥披索計價債券。這些發行機構有3A級最高信評，可望降低投資組合債信風險。基金的最大貨幣部位是印度盧比的15.9%，其次是巴西里拉的12.4%。

在亞洲，哈森泰博看好馬來西亞及印度，因為這兩國已建立可信賴的商業經營環境。印度已成為非常有競爭力的服務出口國，降低受油價波動的影響。馬來西亞則於南部與緊鄰的新加坡成立自由貿易區，與印度一樣受惠友岸外包及近岸外包商機。此外，基金自2024年11月起開始放空人民幣，到今年3月底，放空人民幣部位有12%，以防禦關稅戰衝擊。

在拉丁美洲及非洲，哈森泰博認為有不少雙位數公債殖利率的機會。尤其在疫情期間，不少拉丁美洲國家財政政策都相當嚴謹。墨西哥對美國關稅問題最敏感，所幸受到美加墨協定保護，豁免於對等關稅，且一直非常積極與美國處理邊境問題，因此今年以來墨西哥披索反而升值近6%。

操作心法

●親身拜訪各國更能體會經濟動態

哈森泰博投資團隊研究新興市場有多年經驗，投資決策不是只坐在辦公室內決定，而是親自拜訪各個國家，才能了解貨幣、財政和經濟狀況。除政府償債體質佳優等生外，也會注意轉機題材國家，這些國家願意進行財政整頓或獲國際貨幣基金援助，投資機會更多。（張瀞文）

投資小叮嚀

●留意川普政策變化

川普關稅政策反覆不定，使美元資產為尊投資行為受質疑，新興市場資產重新受重視。新興市場基本面改善，投資機會多元，將受惠於資金回流。但川普政策仍將持續干擾市場，即使新興市場體質再好，也難免跟著動盪。

●市場訊息紛雜，宜堅守投資紀律

美國與各國進入關稅協商期，市場訊息紛雜，易影響投資情緒。為避免做出錯誤判斷，投資人宜堅守投資紀律，以避免追高殺低。（張瀞文）