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費半指數反彈5.6%還能買嗎？ 法人：仍在低檔宜進場

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

美國總統川普近日再宣布，將在「未來2至3周內」重啟針對部分國家的對等關稅，讓投資不確定性再飆升，而針對備受矚目的中國關稅，川普則放低姿態表示會考慮大幅降低，市場研判可能部分降至50%至65%之間，讓震盪多日的美股四大指數24日全面翻紅，那斯達克指數上漲2.74%，標普500指數也上漲超過2%，道瓊工業指數漲幅達1.23%，費半指數漲幅驚人達到5.63%。連動聚焦美股的ETF顯著反彈，全台唯一追蹤美國費城半導體指數的ETF-國泰費城半導體（00830）躍升盤面亮點。

國泰費城半導體經理人李翰林表示，前陣子00830跌深，目前仍處在這幾年來的相對低點，一張市價約3萬5千元左右，投資人應善用逢低買進策略，有助於攤平既有成本、增加持有股數，尤其00830聚焦美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，成分股包含輝達、博通、台積電等，具成長潛力與獲利能力，基本面良好。

綜觀整個半導體產業，AI發展持續暢旺，儘管關稅戰擾動經濟市場秩序，多家美國科技巨頭仍表態，今年的資本支出計畫不會縮水，輝達及亞馬遜高層亦異口同聲表示AI資料中心的興建活動並無減緩，投資人可透過ETF提前布局，一次打包多檔潛力科技股，AI、半導體產業發展趨勢不變下，相較直接存個股波動較低，適合納入投組工具的核心部位。

國泰投信ETF研究團隊指出，受惠於AI和高效能運算需求攀升，2025年半導體產業有絕大機會持續成長，根據「KPMG 2025 年全球半導體產業調查」數據顯示，高達九成的半導體產業高階主管認為未來一年產業收入將會成長，其中36%更認為收入成長會超過10%，顯示對半導體產業成長的前景充滿信心。輝達高層日前更公開強調，AI資料中心的建設熱潮未曾減速，未來幾年將持續推動能源與算力需求的強勁成長，而針對中國AI新創DeepSeek推出更節能的AI模型，市場擔心資料中心未來能源需求恐下修，輝達高層已公開發言認為不必過度反應。

國泰費城半導體經理人李翰林進一步建議，時間進入第2季中場，科技業進入淡季，營運動能相較第1季稍微修正，但川普關稅還有變局，美企業可能趕在近期加速進貨，導致「淡季不淡、後續旺季不旺」，考量到川普政策目標是要讓美國再次偉大，現階段建議逢高觀望，逢回加碼的漸進式加碼布局，以相對便宜價格入手，累積更多投資單位數，或維持定期定額，進行微笑曲線的長線布局。

AI 半導體 美國

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