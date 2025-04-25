科技股波動加劇 AI題材還能追？基金經理人這樣看

AI股股價真的觸頂了嗎？美國總統川普關稅政策牽動市場，加上中國大陸DeepSeek強勢登場，近期科技股波動劇烈，引發市場對AI概念股後市的高度關注。貝萊德世界科技基金經理人Tony Kim強調，AI革命才剛開始，長線趨勢未變，技術進化將持續帶動產業變局與投資機會。

Tony Kim指出，DeepSeek出現對整體產業是利多，能促進AI成本下降、加速普及應用。鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭也表示，DeepSeek讓AI開發變得更加經濟高效，是AI革命的「加速器」，開源趨勢降低門檻，使全球團隊能同步參與技術進化，應用場景也更為廣泛。

不過，AI快速推升科技股股價，產生市場泡沫化疑慮。Tony Kim指出，目前業界追求的終極目標是人工通用智慧（AGI）與人工超級智慧（ASI），現階段AI仍處於早期階段「第2級智慧」（目標為第5級），企業的投資與技術突破將持續推動產業向前。

應用層面，Tony Kim表示，機器人、AI眼鏡、量子運算等技術具備長期潛力。他指出，量子運算可用於模擬自然現象、推進化學與生物研究，對訓練AGI具有關鍵作用，有望於五年內看到實質突破。

針對選股策略，Tony Kim指出，貝萊德世界科技基金約三分之二資金布局在已證實具競爭力的科技企業，另三分之一則投入可能顛覆產業的新創公司，並深入觀察AI產業的橫向整合與垂直應用。羅瑤庭說，AI發展仰賴更強大的運算，台灣半導體產業與美國晶片設計公司將持續受惠於這波趨勢，在AGI實現之前，科技股還有很長一段上行空間。