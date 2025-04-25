愈亂愈要布局 操盤百億美元經理人建議留意這三大族群

川普政策攪亂全球金融市場常軌，投資人荷包大縮水。操盤百億美元規模貝萊德世界科技基金的經理人Tony Kim建議大家先喝杯咖啡、退一步思考，往長遠看；他現在持續看好的領域有三，包括機器人、AI眼鏡、量子運算。

先前DeepSeek橫空出世、重擊股市，加上近期川普頻頻出招，科技股進入多事之秋，全球都在關注AI科技究竟能走多遠。基金平台業者鉅亨買基金邀請貝萊德世界科技基金經理人Tony Kim，與鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭深度對談，交流未來五年內AI的重大革新與第一手觀察。

針對近期科技股的波動，Tony Kim 強調，投資人不應受到短期市場變化而恐慌。他打趣地說：「大家先喝杯咖啡放鬆、退一步思考，像DeepSeek這類技術的出現，對產業發展是好事。長遠來看，這將促使AI成本下降，進而讓AI使用量爆發性成長，加速普及應用。」

羅瑤庭認為，DeepSeek成為AI革命的加速器，推動技術進步的步伐。過去，訓練AI模型需要高昂的資本投入，但DeepSeek透過開源的技術共享，全球團隊能夠同時參與開發與改進，使AI開發變得更加經濟高效，不僅加速了技術的普及，也大幅拓展了AI的應用場景。

然而隨著AI快速發展，推升科技股行情，市場上也常有擔憂泡沫化的雜音。Tony Kim分析，目前矽谷的目標是實現人工通用智慧(AGI)或人工超級智慧(ASI)，若以0至5級來說，第5級是人工通用智慧，目前只處於第2級的人工智慧，而過程中，企業的投資與技術突破將持續推動產業向前。

羅瑤庭也認為，發展AGI或ASI，將需要更強大的算力支援，代表台灣的半導體產業與美國的晶片設計商仍將持續受益於AI技術的進步。在AGI目標達成前，還有很長的路要走。

此外，Tony Kim 也看好「機器人」、「AI眼鏡」，甚至「量子運算」的發展，並堅定地表示，量子運算、航太科技等領域都將迎來重大突破。量子運算可以計算自然，在化學、生物等方面幫助訓練人工通用智慧，破解加密，這些在未來的五年內可望實現。

身為一個百億美元規模的基金經理人，談及貝萊德世界科技基金的選股策略，Tony Kim 表示，持股約三分之二配置於市場上現有的贏家，三分之一則布局未來可能顛覆產業格局的新創公司，且更深入於AI產業發展的橫向層面與垂直層面，各找出能取勝的贏家。「但我不認為這只是一份工作，對我來說，這是我的生活，也是我的熱情所在，因為科技日新月異，充斥著學習與知識，這十分有趣也具有創造力。」短短幾句話即能感受到他對科技的熱情。

過去十多年來，幾乎每年造訪台灣一次的Tony Kim，對台灣科技產業的創新力與競爭力印象深刻。他回憶：「2023年3月來台灣時，全球市場仍籠罩在低迷氛圍中，但台灣的科技產業充滿希望，尤其是台灣廠商對建立AI供應鏈的熱情，我永遠不會忘記。」