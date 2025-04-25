陸股基金 擁三大利基

今年來國際股市走勢震盪，然陸股相對平穩，上證指數今年來至4月23日僅下跌1.6%，相較其他市場抗跌。投信法人認為，短期來看，陸股已消化關稅戰利空擾動，又有政策托底、經濟韌性十足，陸股後市有望震盪走升，建議透過定時定額投資陸股基金，參與價值抬升機會。

日盛中國內需動力基金經理人蔡宗和指出，美國實施關稅政策力度遠超預期，擾動全球貿易秩序，加劇全球經濟放緩風險，不過，從近期陸股表現，可以看出中國資產的相對韌性。

原因除中國2025年政府工作報告將「人工智慧+」寫入年度重點任務，明確支援大模型、智慧終端機、智慧製造裝備等領域的發展之外，還有四個有利條件，其一是通膨低位為貨幣寬鬆和財政刺激提供了更大操作空間，其次是將擴大內需訂為2024年底經濟工作會議以及2025年3月兩會明確的首要任務，第三，私人部門信心逐步企穩，第四，人工智慧（AI）與機器人產業加速落地，創新消費和投資需求，因為這四個有利條件，將為內需政策的持續落地奠定基礎。

蔡宗和再就價值面分析，股債收益差是衡量股票相對於債券的CP值，計算方式是用債券殖利率減去股息殖利率，數字愈小表示投資股票愈划算，反之亦然。

目前A股的股債收益差又回到前低，也降至三年滾動平均值往下2個標準差，顯示股市的投資價值再浮現，加上擴內需政策持續落地，有望挹注陸股走升動能。

產業方面可將焦點放在資訊科技、高端消費為主，長期成長空間大的板塊，例如AI眼鏡、機器人、潮玩等可同步留意，此外，短期有機會的黃金相關板塊亦可關注。

第一金中國世紀基金經理人張帆認為，美中兩大國進行政治角力，陸股後市仍待觀察，高關稅壓力可能使得美中兩地貿易量會出現減少，短期中國經濟仍可能受到1%至2%衝擊，長期則觀察失業率、外匯順差的變化等影響。

不過，藉由外部壓力，若能帶來中國更大的改革推力，對中國長期發展也可能是正面助益，陸股具備高波動特性，可採取定期定額方式，降低大幅波動影響，同時把握改革後股市成長動能。