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印度股商品 逆勢寫佳績

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

據統計，今年4月以來，全球主要股市僅五個股市逆勢出現正報酬，以印度最亮麗，印度基金績效跟著水漲船高。國內投信發行印度基金平均績效在近一周、近一月及第2季以來分別上漲5.8%、2.2%、1.2%，以單檔印度基金績效來看，亦全數正報酬。

4月以來，五個正報酬的股市依序為印度漲幅2.8%居冠，俄羅斯2.7%居次，其他依序分別為印尼0.4%、韓國0.2%及巴西0.1%。

多數國家近期受到美國關稅衝擊，印度股市卻逆勢上揚。群益印度中小基金暨群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎分析，印度電子業有政府給予補貼，較不受關稅影響；不過，印度供應美國藥品約47%，預期將是短線主要衝擊族群，不過，印度藥品生產成本偏低，美國短期難以取代，利空影響料將有限。

智利礦業部長和智利國家銅業公司總裁在國際銅業協會會議表示，貿易戰可能為印度帶來機會，目前印度人均銅消費量為0.7公斤，而世界平均水平為3.5公斤，印度擁有巨大的增長潛力；此外，印度正在電氣化，目前印度有一個耗資1,000億美元的太陽能風能綜合開發計劃，其占地面積與巴黎相當，未來將產生巨大的銅需求。

此外，向思穎認為，印度政府可能採購更多美國原油、天然氣，減少美印貿易不對等的情況。整體而言，目前印度股市評價面是近十年來的相對低位，評價面相當便宜，在寬鬆政策加倍力挺下，印度股市未來可期，短線回檔是不錯的進場點。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，印度股票具吸引力，今年Nifty50指數迄今相較於同地區股市，展現出抗跌力。當前12個月遠期市盈率估值接近17.8倍，略低於十年平均水準。盈利增長有望改善，而上市公司的關稅風險看來可控。在熊市情景下，12個月遠期市盈率估值可能朝16倍下跌，或比當前水準低約10%。

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