台股科技基金 迎轉機

美中關稅戰僵局有解，市場恐慌情緒降溫，電子科技類股重返交投重心。投信法人表示，此波回檔已合理反應經濟衰退風險，若化危機為轉機，將浮現反彈契機，也是危機入市的機會，建議可透過分批或定時定額布局台股科技股票型基金。

美國總統川普考慮對中關稅降至50%至65%，消息一出讓VIX恐慌指數回落至4月加徵關稅爆發以來新低，美股四大指數同步翻揚，其中與台股連動度高的費城半導體指數近一周漲幅逾6%最為亮眼；以科技股為主的那斯達克指數則重新站上月線支撐；台股買盤回流，帶動其他電子、半導體及電子零組件近一周躍居各類漲幅前三名，台股科技股票型基金近一周整體反彈幅度也優於一般股票型基金。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，美股S&P500及台股加權股價指數本波自歷史高點分別下跌21.3%、29.1%，已合理反應經濟衰退風險，現階段若要逢低布局建議聚焦大型權值股，搭配高股息題材進行防禦配置，兼顧風險與報酬。

楊聖民指出，晶圓代工龍頭上周舉行法說化解多項市場擔憂，並重申AI長期動能未減，若川普關稅政策立場軟化，在美國經濟體質良好、AI持續發展，市場風險情緒改善後，可望走出經濟衰退擔憂，並吸引資金回流，帶動台股反彈走勢。

兆豐台灣先進通訊基金研究團隊分析，目前關稅議題將暫告段落，接下來焦點將放在四大CSP及輝達財報展望。國安基金於4月8日也宣布進場，回顧過往國安基金的八次護盤，進場時機皆是相對低點，僅有2000年首次進場時虧損出場，以中長期勝率來看，樂觀看待國安基金長期布局。

不過，近期日成交量普遍不足3,000億元，顯示市場觀望氣氛濃厚，將會使大盤反覆震盪打底，並持續藉由利空測試底部支撐。若接下來關稅談判逐漸明朗，以及美國科技大廠財報展望疑慮解除，台股應有機會走出一波像樣的反彈格局，長期持續看好邊緣AI、IPC及資訊服務等產業，建議投資人可採取定期定額方式進場配置，參與台股反彈契機。