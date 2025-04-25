歷史經驗…逢回進場有看頭

美國對等關稅措施衝擊全球股市，根據統計，4月以來加權指數累計下跌5.11%，近日市場對於關稅議題的反應似已趨鈍化，加上台股投資題材多元，在關鍵科技技術與生產上仍有難以取代的地位。投信法人認為，4月的回檔，不失為進場卡位布局的契機。

統計近十年，每當台股在4月震盪回檔後進場布局，在5月與後三個月都有不錯的表現，從2016、2018、2022、2023這四個4月股市走跌的年度來看，5月加權指數平均反彈2.9%、後三個月的平均漲幅為5.9%，可見盤勢震盪之際，也浮現投資時機。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，主動式ETF的投資優點在於，能因應市況變動，彈性靈活調整持股內容，例如在市場震盪時，可將穩健防守型的部位提高以抵禦波動；而在牛市時則可彈性增持成長型標的來創造超額報酬。展望後市，雖然不確定性仍存在，但關稅後續發展可望愈趨明朗，市場恐慌情緒也已反應至股價表現。整體來看，台股基本面仍保持穩健，在AI長線大趨勢下可望持續成長。