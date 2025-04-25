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基金操盤手／錢進股市 善用雙階段策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
野村台灣高股息基金經理人姜柏全。 野村╱提供
野村台灣高股息基金經理人姜柏全。 野村╱提供

野村台灣高股息基金經理人姜柏全表示，當前基本面狀況尚有助於支撐股價，若關稅談判難有結論或甚至更糟，下半年經濟及獲利成長將面臨嚴峻的挑戰。投資人現階段可採「雙階段策略」，在市場打底階段時降波動、增防禦，關注高股息類股，並在未來各國關稅談判取得一定進展、AI概念股評價重新定錨後，尋求進場低接的機會。

川普對等關稅根本目的劍指科技領先及財政赤字削減，基本有兩個預期：一是基本10%關稅將持續存在；二為企業在美投資得大幅增加。因此無論未來關稅如何談判，基於10%關稅仍存的假設，今年台灣將面臨GDP減損1.4%的風險，成長保3%有不小難度。

企業端也面臨巨大挑戰，不只關稅衝擊獲利，最重要的是關稅不確定性令企業舉步維艱，包括：分散至東南亞布局，不知該去哪國增產；訂單被取消，客戶無法評估終端需求如何，都是在關稅談判結果未明朗前難以估計的影響。除了高毛利、庫存較低龍頭企業較能負擔關稅衝擊，多數傳產或外銷產業都會受到關稅重大影響。

好消息是，台灣今年3月出口較歷史同期大幅成長，反映關稅戰使電子廠提前拉貨動能，有助於挹注第2季經濟及企業獲利維持一定成長率；但要留意若關稅仍未解，第3季之後的經濟可能加速放緩風險；龍頭企業營收獲利看似有撐，但中小企業出現明顯衰退的可能性不低，對整體市場投資信心面不利。

台股融資餘額已較去年下修超過30%，融資殺至斷頭籌碼面乾淨，要再出現如4月7日重挫風險相對有限。目前主要幾國開始和美國進行關稅談判，消息未明確前，市場仍然保守看待；台股呈現大漲大跌後的量縮觀望，預計先在半年線尋求支撐，才有機會反攻季線。

AI仍是長期趨勢，市場信心卻不足下，盤面沒有主流，短期矽光子、BBU、散熱、網通跌深後有吸引一些人氣，但仍須靜待AI科技權值股止跌回穩才能做判斷。

最大利多是台股估值已降至近五年平均以下，是近年罕見的水準，長期投資價值浮現，只要關稅能儘快有結論，後續基本面狀況未如市場目前反映那般悲觀；另外一利多是「確定性」，台股去年獲利創歷史次高，今年股價大幅回檔的情況下，配息率值得期待，「高股息題材」有望相對表現突出。

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