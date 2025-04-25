黃金夯 長多格局不變

市場對聯準會（Fed）獨立性擔憂減輕，因美國總統川普表示，他從來沒有想過要解雇Fed主席鮑爾，並表示媒體總是自行解讀，只是希望鮑爾在推動降息方面更加積極一點，黃金遭逢技術性賣壓而漲多拉回，連帶盤面上期元大S&P黃金正2（00708L）、期元大S&P黃金連續兩日拉回。

拉長時間來看，截至4月24日，期元大S&P黃金正2、期元大S&P黃金今年以來分別上漲52.7%、24.5%，仍然高居全市場285檔ETF的漲幅冠亞軍，大幅優於全市場平均值的跌5.4%。

黃金ETF交投持續熱絡，買盤積極也反應在規模表現上，其中，期元大S&P黃金規模53.98億元，史上第二高，僅次於23日的56.04億元；期元大S&P黃金正2規模47.31億元，同樣為史上第二高，僅次於23日的52.3億元。

反應全球股、債因川普關稅戰而大幅震盪，債券更因市場傳言各國預計拋售美債、美國通膨恐升溫而受影響，黃金擁多重利多因素一路走揚，外資大型機構看好黃金避險性質紛紛上調黃金目標價格，其中高盛更表示年底黃金目標價上看3,700美元 極端情境更預測4,500美元。法人分析，黃金在全球金融市場動盪之際，被視為最佳避險資產，價格走勢通常與其他投資資產低度相關，據統計，全球黃金ETF持有黃金倉量創近一年半新高，反映黃金在投資人心中的持有價值，與避險功能。