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醫療類股 抗波動優選

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美國總統川普上台後全球金融市場不平靜，今年來美國醫療產業指數XLV最大跌幅11.2%，然相較波動性較高的費城半導體指數最大跌幅34.9%相對輕微，與美國S&P500指數同期最大跌幅18.9%相比也相對抗震。法人建議，可適度配置醫療相關基金，分散風險。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，醫療產業由於產品需求較不受經濟景氣循環影響，川普宣布新關稅政策，引起市場擔憂通膨及經濟衰退，而醫療產業需求及獲利成長波動相對較低，因此股價抗跌；若進一步細究不同醫療次產業表現，最具防禦特性的為醫療服務，再來依序為製藥、醫療器材。

根據理柏資訊統計至22日，觀察醫療相關股票型基金近一周績效表現，包括：富蘭克林華美生技、台新醫療保健新趨勢、摩根基因治療主題、第一金全球Fitness健康瘦身、第一金全球 AI 精準醫療，績效介於0.3%至1.9%之間，表現相對抗跌。

江宜虔表示，綜觀之，醫療產業受關稅議題影響程度相較其他產業來得低，即使目前總體經濟成長不確定性逐漸升高，醫療產業在剛性需求的支持下，推升醫療產業持續超越大盤同期表現；再者，截至2024年第4季，美股七雄每季實際獲利成長超越整體S&P500的幅度逐季降低，也因此引導市場資金逐步轉移至美股七雄以外的類股。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，在當前市場震盪加劇、變數仍多的環境下，具防禦特性的醫療保健產業，將成為資金尋求避風的優先選擇。

黃俊晏指出，醫療產業股價具逢低布局契機，待市場重新評價基本面後，有望吸引買盤回流。長線來看，隨著高齡化浪潮推升全球醫療需求，美國、歐盟、日本與中國等主要市場每人醫療支出可望在未來三年持續上升，成長動能來自高齡照護、預防醫療與智慧健康等。

醫療股財報穩健，部分公司價格卻與基本面脫鉤，投資價值浮現。看好GLP-1類藥物後市，臨床數據持續釋出將放大正面效應，若市場資金輪動至低波動類股，醫療類股將具備相對優勢。

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