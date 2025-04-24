快訊

毒駕撞康橋單車環島學生釀7傷 冷氣工肇事前竟吸食3種毒品

烏克蘭堅持談判寸土不讓！川普責怪「延續殺戮」

第3架波音飛機送回美國！波音證實因貿易戰「陸航空公司暫停接收」

避關稅風暴 聚焦水電瓦斯公用事業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球公用事業市場規模及成長率預估（資料來源：The Business Research）
全球公用事業市場規模及成長率預估（資料來源：The Business Research）

美國對主要貿易對手實施對等關稅，預估平均有效關稅可能升至近20%，創1930年代以來最高位，全球製造業供應鏈面臨重組，企業提前拉貨、調整生產布局。第一金投信指出，關稅風暴與國際政經情勢混亂，市場風險意識大幅提升，具防禦特性與穩定現金流的公用事業標的受到機構投資人加碼青睞。川普政策多變，金融市場上下震盪幅度加大，難以避免，低波動、防禦型資產，有效提升資產穩健程度，投資人宜把握公用事業配置。

供應鏈重組帶來進出口物價、人力成本上揚，第3季通膨壓力攀升，聯準會(FED)何時可能進一步降息？市場從通膨與經濟展望觀察，關稅政策可能帶來失業率攀升，及後續降息決策，Fedwatch數據顯示，預期今、明年各有1至2碼降息空間。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，降息決策也是政府因應經濟潛在風險的作法，公用事業具備較高利率敏感度，關稅政策尚未明朗，市場仍在去風險過程，公用事業相對循環性產業較有表現空間。

4月美林全球經理人調查顯示，受到關稅風暴影響，經理人大幅降低美股部位，現金水位由過去幾個月在4%上下，進一步提升至4.8%，同時大幅減低循環類股，增加防禦型配置，預計加碼公用事業佔比創下金融海嘯以來最高，林志映強調，投資人尋求相對不受到關稅與經濟放緩影響的投資標的，AI消費應用滲透率提升，大型運算需求持續成長，AI電力需求仍可望呈現快速成長。

此外，市場擔心美國政策變動大，在調整美元資產的同時，歐股、歐洲基礎建設產業受惠，一方面市場資金出現2022年以來少見資金回流歐股現象；另一方面，德國提出積極財政政策，德國議會3月通過為期12年，總額5,000億歐元的基礎建設基金，其中1,000億歐元鎖定氣候與能源轉型產業；基礎建設基金預估至2030年帶動德國GDP年增1.2%、歐元區GDP成長0.8%。

林志映指出，關稅戰干擾、金融市場動盪，水電瓦斯公用事業具備「核心穩定器」資產配置特性，AI應用推升長期水電需求，加上各國政策大力支持，挹注企業獲利成長，統計今年全球公用事業規模可望上揚至7.3兆美元，年成長率達6.9%，未來五年平均年複合成長率為6%；水電等公用事業具備低波動、穩健現金流，金融環境變動大，迎接下一波降息，穩健型投資人不妨納入相關資產配置。

關稅 降息

延伸閱讀

因應關稅特別條例藏台電補助 許宇甄：不該藉危機偷渡

因應關稅特別條例藏台電千億補助 藍批光要錢不改能源政策

因應美國關稅衝擊 南市勞工局掌握協助勞工穩定就業

愛迪達創史上最佳第1季業績表現 在關稅風暴前爆搶貨需求

相關新聞

國泰投顧：美歐企業獲利成長、央行寬鬆政策支撐資產表現

美國總統川普向全球揮出關稅重拳，4月2日祭出對等關稅，衝擊全球金融市場，全球股市今年以來多數下跌；目前各國將與美國就關稅...

台股基金 分批配置

受惠於美股大漲激勵，台股昨（23）日強彈845點，大漲4.5%，指數收在19,639點。投信法人指出，近期受到聯準會、川...

摩根：多元分散 投資王道

摩根資產管理昨（23）日舉行第2季市場展望記者會表示，多元分散是當前投資的王道，策略上股票資產首選具定價能力的高品質企業...

中短債投資吸引力 浮現

上周全球債券市場呈現資金淨流出，但仍有五檔債券ETF受益人數逆勢成長，同一時間受益人數減少前五名的ETF中，四檔為20年...

投信投顧公會調查 六成受訪者追求穩定配息

投信投顧公會昨（23）日發布《2024台灣民眾對於共同基金投資之問卷調查》，投資ETF與基金比率提升至35%，較前一年增...

歐股基金 強勢吸金

歐股基本面轉強，預計2025年企業獲利有望由負轉正。另外近期因關稅戰等市場不確定性，資金流入歐洲股票型基金，且近一周相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。