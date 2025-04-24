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關稅持續干擾市場情緒 印度股市展現韌性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
支撐印度股市的五大因素。(資料來源：瀚亞投信)
支撐印度股市的五大因素。(資料來源：瀚亞投信)

對等關稅全球股市造成無差別式的傷害，全球經濟陷入衰退風險的機率大增，惟印度股市在這波修正中展現出韌性，Nifty50指數2025年表現已翻紅。瀚亞投信表示，印度內需動能強勁，基本面最壞情況也已經過去，若加計關稅可能造成其他經濟成長的拖累，仍具支撐效果，印度股市投資買點浮現，建議可定期定額布局。

若全球發生經濟衰退，印度仍有五大機會支撐。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，一、印度是內需經濟市場，對外依賴程度低，印度對美國出口僅占GDP比重2%，所受到關稅衝擊有限；二、印度儲備銀行維持相對寬鬆政策，以促進成長為優先目標，形成內部動能強勁的環境；三、與全球市場相關性低，歷史經驗統計，跌幅比其他市場較小；四、內資有印度保險與退休基金機構的參與，對盤勢可帶來一定的支撐效果；五、美國與全球企業有意持續「去中多元化」，部分廠也將從中國移轉至印度，可望帶動當地經濟進一步成長。

林庭樟說，在未來關稅與貿易政策仍存在高度不確定性的全球環境下，印度本身經濟穩定成長與具備多重優勢，預期股市將持續維持韌性表現，中長期為最具吸引力的市場之一。

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