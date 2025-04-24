國泰投顧：美歐企業獲利成長、央行寬鬆政策支撐資產表現

美國總統川普向全球揮出關稅重拳，4月2日祭出對等關稅，衝擊全球金融市場，全球股市今年以來多數下跌；目前各國將與美國就關稅議題展開協商，預估短期股市波動依然劇烈。近期川普宣布暫緩對等關稅實施90天 ，並釋出可能豁免或降低25%汽車零組件關稅的訊號 ，關稅衝突有逐步降溫趨勢，待不確定性和恐慌情緒消除，股市表現終將回歸基本面。

全球經濟雖受關稅政策影響而放緩，然在國泰投顧基礎情境假設下，陷入衰退可能性仍低、經濟保持韌性，中長期仍看好全球股市發展，主要原因有三，(1)全球經濟呈現正成長；(2)美歐企業獲利維持正成長；以及(3)全球主要央行貨幣寬鬆政策不變。

全球經濟陷入衰退可能性低，經濟呈溫和成長

川普推動對等關稅衝擊全球經貿環境；另一方面，ISM公布的美國3月製造業指數降至49，低於Bloomberg統計中位數且製造業活動萎縮。在部分經濟數據疲弱與不確定性升高的背景下，投資人對經濟前景的悲觀情緒加劇、衰退風險的擔憂升溫。然而，根據Bloomberg統計數據顯示，美國經濟衰退機會雖上調至30%，仍遠低於衰退期間—新冠肺炎(100%)及激進升息(65%)時期；歐洲方面，於對等關稅公布前後，衰退機率均為30%，亦顯著低於新冠肺炎(100%)與激進升息(80%)時期的高點 。

從經濟成長角度觀察，儘管2025年美國與歐洲經濟成長預測微幅下調，然仍保持成長趨勢，分別年增1.7%與0.8%。在美歐經濟體衰退風險為低(30%)，以及經濟持續溫和擴張情況下，預估全球陷入衰退可能性低，2025年全球經濟成長微幅調降0.2%至年增2.8% 。

美歐企業獲利雖微幅下調，然仍維持正成長

根據Bloomberg數據，標普500指數獲利微幅下調，主因關稅增加企業成本以及壓縮消費需求，然而，企業獲利維持正成長，預估2025和2026年標普500指數獲利分別增長9.64%與13.79%；歐洲方面，企業獲利依據Bloomberg預估2025年成長將由負轉正，展望歐洲市場，儘管受經貿環境不確定性的影響，泛歐道瓊600指數獲利預估有所下調，但整體成長趨勢保持穩定，預估2025年與2026年獲利年增率將分別達到2.13%與11.96% 。

全球主要央行貨幣寬鬆政策不變，有助企業盈餘成長

貨幣政策方面，全球經貿不確性將使美歐央行採取更積極政策應對，預估到2025年底，美國聯準會降息約3-4碼，且美國聯準會已放緩縮表步伐，向市場釋出寬鬆訊號；同時，歐洲央行已於4月17日降息1碼，並預估到2025年底仍有2-3碼降息空間 。在貨幣寬鬆政策下，有助於企業盈餘成長、推動企業投資，進而刺激全球經濟成長。

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