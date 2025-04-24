摩根：多元分散 投資王道

摩根資產管理昨（23）日舉行第2季市場展望記者會表示，多元分散是當前投資的王道，策略上股票資產首選具定價能力的高品質企業；布局中國與新興亞洲則留意AI與內需型經濟體的投資機會；至於固定收益，以政府債券搭配企業信用債券做多元化配置。

近期金價節節攀升，綜合摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰、摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，短線上黃金的交易已出現「擁擠」跡象，建議投資人應適度觀望，避免在高檔追價，價格在每盎司3,500美元附近，是否仍能扮演有效避險角色，值得進一步觀察。

另外，黃金雖然與風險資產相關性較低，具備一定避險功能，但其波動度並不低，不一定能有效降低投資組合總體風險。

而黃金本身不具收益，在利率回升、收益性資產受青睞的當下，黃金的配置比重應適度控制。

隨著公債到期潮來臨，利率政策可能變動，利率走勢也將成為影響黃金價格的重要變數之一。

市場對於6月是否降息仍在觀望，黃金是否能持續受益，仍需密切關注貨幣政策與經濟數據的變化。

展望第2季，許長泰表示，市場上普遍關注川普對聯準會的態度，但聯準會在做任何決策時，實際上主要會參考的還是經濟數據，所以對聯準會而言，美國當地的通膨與就業仍是它未來決策的重點。

由於川普的對等關稅已經導致通膨預期升溫，因而市場預期聯準會有可能把降息的幅度，從原先的4碼收斂為2碼，而2026年維持不變；可見對等關稅的不確定性，確實也給聯準會增添了決策難度。

林雅慧則表示，在此情況下，當前的投資策略首重多元分散。

從亞洲區域來看，在對等關稅的衝擊下，投資人可考慮內需為主的經濟體。