受惠於美股大漲激勵，台股昨（23）日強彈845點，大漲4.5%，指數收在19,639點。投信法人指出，近期受到聯準會、川普政策等因素影響，市場震盪幅度加劇，一日的漲跌尚無法完全定義盤勢未來表現，但目前可以從三大情境模擬台股今年表現，建議投資人定期定額布局台股基金或ETF。

保德信市值動能50ETF（009803）經理人張芷菱表示，關稅細節落地、聯準會釋放資金流動性，是決定美股與台股的重要關鍵，目前可將台股分為三大情境判斷：

第一，樂觀版本是關稅喊停，台股將有望重返多頭軌道，依照年初時的預期方向前進，推升指數再創高峰。

第二，依目前情境推估，川普的對等關稅會讓步，但仍無法忽視10%關稅所帶來成本上升壓力，導致企業獲利下修10%，然此情況代表這波指數17,306低點已過，預期今年將維持兩萬點大關上下震盪2,000點的區間走勢。

第三，若關稅實施細節較市場預期更嚴苛，則可能將經濟推往衰退情境。

張芷菱說明，現階段不論台股或美股仍在等一個明確的政策或答案，倘若一直維持目前僵局，或是遲遲等不到關稅落地的結果，則可能一直壓抑盤勢表現。

即台股最終走勢，需視關稅答案或是聯準會釋放流動性，才能真正見到止穩契機。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，對等關稅暫緩下，廠商急單拉貨，將使台廠第2季的業績攀升，惟市場擔憂下半年將轉壞，價值型股票受資金青睞。

ODM自去年第4季開始修正，具投資價值，且台廠在美國都有生產基地，可因應關稅的空間也較大，短線上吸引資金流入。

AI會是未來成長動能較強的產業，應用端將會是未來關注的焦點，研判AI手機、筆記型電腦發表後，仍會刺激消費動能，整體中性偏正面看待。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，美股與台股跌深後技術面乖離已大，融資開始下滑，外資空單開始減少，下跌後高股息殖利率題材浮現。

此外，台灣2025年經濟成長與企業獲利成長年增率依舊向上，拉回仍應擇優布局，具利基題材中小型股相對看好。

類股操作上，看好AI供應鏈受惠如軟體、資安、邊緣計算、AI推理，以及高股息殖利率族群、光通訊、半導體上游材料、低軌道衛星、機器人、紡織與製鞋等。