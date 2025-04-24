中短債投資吸引力 浮現

上周全球債券市場呈現資金淨流出，但仍有五檔債券ETF受益人數逆勢成長，同一時間受益人數減少前五名的ETF中，四檔為20年期以上的長債，透露市場趨避風險意識抬頭，提供債息收入、平衡股市下跌風險中天期投等債與短天期公債，投資吸引力浮現。

法人分析，受益人數增減前五名的債券ETF可以發現，投資人對長天期公債與公司債的喜愛，轉向擁抱短天期公債與中天期投等債，受益人增加前五中，元大美債1-3（00719B）與中信美國公債0-1兩檔ETF投資短天期公債，三檔中天期債分別為凱基A級公司債、國泰投資級公司債與元大美債7-10，顯示在通膨隱憂壓縮美國聯準會降息空間的情況下，十年期公債殖利率持續高檔震盪，為避免受長端利率甩動所傷，短天期公債又比長天期公債更受投資人青睞。

凱基A級公司債ETF研究團隊表示，受美國關稅政策一夕數變影響，避險資金湧入信用評級相對高的債券，如投等債與美國公債，不過考量關稅政策變數仍在，市場對經濟衰退的疑慮未除，預期市場波動大的情況下，債券投資可採取中間路線，維持往信用評級高的公司債靠攏，透過拉高信用評級抵禦對經濟擔憂的影響；縮短存續天期，降低利率變動可能帶來的風險。

中信投信表示，今年以來債券ETF頻遭投資人拋售，受益人數至今已減少逾13萬人，減幅達6%，其中以長天期美債與投等債ETF受益人數減少最多，而0-1年短天期債ETF受益人數則持續增加。短天期債券ETF上周仍逆勢增加，凸顯資本市場不確定性大增下，投資人寧可增持具類現金性質的短債，規避市場風險。