投信投顧公會調查 六成受訪者追求穩定配息

投信投顧公會昨（23）日發布《2024台灣民眾對於共同基金投資之問卷調查》，投資ETF與基金比率提升至35%，較前一年增加五個百分點；高達六成受訪者表示投資是為追求穩定配息，與國人偏好配息商品趨勢吻合。

此調查已持續五年，由公會委託台北醫學大學教授蕭育仁、中山大學教授蔡維哲與翁培師領銜研究團隊執行，本次共回收1,438份有效問卷，涵蓋投資行為、基金偏好、配息觀念與退休規劃四大主題。

研究團隊並就調查結果提出三項建議供金融機構與政策單位參考，首先是強化年輕族群投資啟蒙與ETF教育。

其次是提供中高齡族群進階理財工具與信任建構；第三是落實制度支持，推動TISA與退休帳戶自選平台。

調查指出，2024年「同時投資ETF與基金」比率由前一年的30%上升至35%，選擇「僅投資基金（非ETF）」者維持在13%，而「僅投資ETF」者上升至34%，再次凸顯ETF以低成本、高流動性與風險分散特性獲得投資人青睞。

此外，未曾投資基金或ETF的比率從2023年的27%大幅下降至2024年的18%，顯示全民投資參與度明顯提升，金融商品普及與理財教育已初見成效。

在投資偏好方面，高達60%的受訪者明確表達「追求穩定配息」的需求，顯示保守穩健的投資策略仍占主流。

另外有30%投資人願意「追求資本增值」，而僅有10%受訪者願意承擔資本風險以換取高配息，反映高風險策略仍屬少數族群偏好。

此趨勢與台灣進入高齡社會、生活成本升高有密切相關。

進一步就年齡層分析，30至50歲族群為最積極配置者，其中39%同時投資ETF與基金，且對ETF接受度最高、達36%。50歲以上族群則傾向使用傳統基金與穩健型商品，對「信任」與「配息穩定」尤為重視。

而30歲以下族群則仍有23%未投入任何基金或ETF，顯示年輕族群在投資啟蒙與產品普及上仍具發展空間。

在投資方式上，42%的受訪者偏好「定期定額慢慢累積」，金額多集中於5,000至20,000元。受訪投資人終止定期定額投資的因素包括資金短缺、投資績效不如預期或市場波動過高而停止扣款。