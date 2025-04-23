押寶日股 聚焦半導體鏈

川普強力推動美國製造，全球供應鏈被迫重組，投信法人分析，日本在半導體設備級材料領域深具優勢，將能在全球供應鏈重組的過程中受益；加上日本經濟逐步轉成內需驅動，薪資上揚也能帶動消費，推升股價上揚，看好日股ETF及相關基金後續表現。

台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊指出，就日本半導體而言，日本擁有強大的半導體供應鏈，涵蓋材料、設備與晶片製造領域，東京威力科創（Tokyo Electron）、迪思科（DISCO）等企業在全球市場占據重要地位，特別是在半導體設備與材料領域，日本企業具備獨特優勢，使其在全球供應鏈重組過程中受益。加上日本政府正推動半導體產業發展，強化本土製造能力，有助於帶動日本半導體中長線成長動能，刺激相關企業股價上攻。

台新投信表示，日本宏觀環境改善與財政政策支持，強化企業獲利環境，另一方面，東證改革持續推動資本效率提升下，搭配估值處於相對低位，為日股提供上行空間。在類股表現上，日本政府加大對國內半導體產業的補貼，強化晶圓製造、推動產業轉向高增值領域，期望2030年將國產晶片銷售額增加3倍，超過15兆日圓，強調公私合作實現約160兆日圓的經濟效益，半導體將是日股後市成長相對明確的產業 。

瀚亞投資指出，目前日股的估值與基本面，對長期投資人仍有吸引力。由於日本企業持續進行改革，去年企業股票回購年增75%，包括中小企業在內的多間企業仍持有大量現金，意味今年股票回購趨勢仍將延續，可望進一步推升股市。