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特別股、非投等債 展望佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國總統川普上任後關稅貿易戰動作不斷，加上通膨升溫疑慮影響聯準會態度轉鷹，使得美國10年期公債殖利率劇烈震盪，固定收益資產承壓。投信表示，全球經濟仍具韌性，在川普政策多變的環境下，特別股和非投資等級債因具有發行企業基本面穩健、低違約率前景和相對較高殖利率等優勢，投資展望相對看好。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，在收益資產方面，投資人可以分散投資到各類型的收益資產，而不單單只聚焦債券，在對抗波動的環境下，掩護性買權、特別股等，也都是不錯收益標的。

回顧2018到2019年的貿易戰，美國雖密集加徵關稅，但PCE或CPI年增率均未顯著上升，顯示加徵關稅對通膨的實質影響仍存有不確定性，且關稅政策可能因全球總經環境或其他變數而調整。根據Bloomberg統計，自2020年1月新冠疫情以來到2024年底，當美國CPI超過2%且逐步下滑的這段期間，特別股指數平均仍有0.84%的漲幅。

柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫（Vladimir Karlov）表示，面對利差較高的新常態，特別股相對於長天期美國國庫券／信用債的利差已經收窄，但仍具備高水準的殖利率，評價面正處於合理階段，加上與其他資產呈現低度相關性，長期來看，未來還有機會締造較高水準的風險調整後回報。

根據Bloomberg統計，2004年4月到2024年底，當全球非投等債（採用美銀全球非投等債指數）的殖利率在7%以上布局，往往有較佳的總報酬表現。根據外資券商JPM統計，2024年底美國非投等債違約率僅1.47%，低於長期均值3.4%，預估今年違約率為1.25%，仍持穩於近年偏低水準。

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