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產業債商品 冒出頭

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國總統川普4月9日暫緩部分國家的對等關稅政策，開啟90天人道走廊，讓市場恐慌情緒稍獲舒緩，帶動股市反彈。但在政策不確定性仍高之下，市場注意力也轉向高評等、內需、具防禦力的資產，連帶刺激相關債券ETF表現。

觀察103檔債券ETF自暫緩實施關稅政策以來的績效，前十名的債券ETF中，產業債ETF占據榜單前五名，包括醫療債、電信債、金融債、科技債等。

群益投信債券ETF研究團隊表示，近期受到川普關稅政策反覆影響，投資人風險趨避操作或可思考朝向受關稅衝擊較輕微的產業，像是電信業、醫療保健業這類防禦型產業所發行的債券，且這些產業配息穩定性高，亦可分散投資風險。

此外，高信用評級的債券因資產品質良好，且目前全球投等債殖利率仍具吸引力，所以在市場動盪之際便成為兼顧收益及避險的熱門標的。整體來說，具防禦特性或高評級債相當適合投資人於動盪之時納入投資組合，以因應未來可能產生的金融市場波動。

群益AAA-A醫療債ETF（00793B）經理人李鈺涵指出，醫療保健屬於內需產業，是日常生活不可避免的需求及支出，有望受到基本面的支持。市場動盪之時，可布局醫療債ETT來參與未來行情。

中信全球電信債ETF經理人張瓈尹指出，美國電信產業受網通需求穩定，關稅影響有限。隨AI應用日益普及，全球行動數據流量大增，未來將超出當前5G網路負荷。為AI開啟6G網絡基礎設施，實現突破性新AI服務。在全球生成式AI市場需求大，均是美國電信產業特性與獲利關鍵因素，帶動電信科技與美國整體經濟發展，政策支持，支撐利差走勢。

元大優息投等債ETF研究團隊表示，隨經濟前景因關稅議題出現變數，凸顯固定收益資產配置價值，公司債中營運穩定、償債能力較好的投資級債，利差波動較小，價格表現相對穩定，如銀行債受惠於川普放鬆金融監管，且指標企業財報表現佳，建議投資人現階段優先挑選高信評投資級債進行布局。

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