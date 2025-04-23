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富坦穩定月收益基金 穩健

經濟日報／ 蔡靜紋

第2季以來全球投資市場陷入大幅動盪，導致多數基金今年表現陷入負報酬，不過，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金相對抗跌。理財專家表示，市場震盪時刻，更凸顯藉由專業經理團隊掌握最適配置策略的功力，可減輕投資人追高殺低風險，也可避免錯失市場彈升機會。

美國總統川普關稅政策已讓市場出現恐慌，近日又揚言要撤換聯準會主席鮑爾，股債市壟罩賣壓。第2季以來股債資產同跌，美國公債與企業債跌幅介於0.9%至2%，史坦普500指數下跌8%，其中表現最好的民生消費類股僅小跌0.1%。

截至3月底，國人持有規模前三大的境外平衡型基金，分別為富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金，摩根多重收益基金，與安聯收益成長基金，其中，富坦穩定月收益基金第1季報酬率3.2%大幅領先同類型基金，今年來亦僅小跌2.7%。

富坦穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓近日來台時表示，川普政策變化快速使投資人難以因應，不過，美國經濟體質仍屬堅韌，對於有彈性配置能力的經理團隊而言，震盪市場反而創造投資機會，例如非投資級債標的殖利率水準在近兩周就從7%左右飆升至10%，而股市下跌也使評價面顯著修正至相對合理的水位，建議投資人保持冷靜才能分辨市場機會。

銀行財富管理中心表示，川普上任以來政策多變，對市場影響不容小覷，過去兩年的行情可能轉變為高波動與低成長的環境；平衡型基金進可攻退可守的特性，在市場前景不明朗時更受投資人青睞。

富坦穩定月收益基金成立已有25年，其收益投資策略自該集團成立來也已有超過75年歷史，目前股債配置均衡，股票產業多元分散，科技等成長股約14%、民生消費等防禦股約17%，景氣循環股約18%，債券則廣泛布局高評等債與非投資級債，靈活的資產配置策略使其長期績效表現穩健，此外，每月配發、約8.5%的年化配息，也有利於投資人的資金流規劃。

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