組合基金多元布局 抗震

美國政策不確定性對全球股市造成下行壓力。投信法人表示，儘管全球股市已大幅下跌，但尚未到達徹底投降區域，短線上看多避險資產的公債、投資等級債、黃金及現金，建議投資人可布局組合基金，採多元配置策略，降低風險。

美股企業進入財報季，高盛下修S&P500企業首季獲利預期，年增約6%，低於原先預期的11%；高關稅可能導致未來幾個季度的獲利下調，第3季獲利影響可能最大，也將持續關注市場不確定性、消費者信心疲弱以及關稅政策如何影響企業營運。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，關稅不確定性高，須隨時關注對市場與企業獲利帶來的影響，目前投資情緒極度悲觀且技術面呈現超賣，儘管股市短線可能會反彈，但企業獲利基本面已惡化，操作上將低配股票，持股也將分散化，藉由不同區域與產業股票，以降低集中度風險。

鄭夙希指出，美國對全球徵收高額關稅，通膨壓力將比其他地區更大，市場預期今年底美國核心通膨將回升至3.5%至4%，聯準會鮑爾認為不急於調整政策，停滯性通膨風險也讓聯準會面臨艱難的權衡，利率期貨預期今年有四次的降息，中性看待美債表現。

安聯投信表示，面對市面上投資工具百百種，建議不論市場順風或逆風，在理財上可將組合基金納入，透過基金及專業經理人與其投資團隊的豐沛資源、挑選風險可承受的主題資產、但要記得把握平衡、多元原則、做好資產配置、定期定額、善用組合基金，不論市場是順風或逆風，仍是較佳應對市場波動起伏的較佳策略。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢建議策略上多元分散配置，以度過波動；美國以外區域都還有政策空間，例如歐洲與英國還有降息空間、中國仍有政策支持；歐洲受到寬鬆貨幣政策、財政政策、國防支出計畫與轉佳的企業財報支持。