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錢進投等債 時機到了

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

市場近期震盪，債券資產的防禦功能有望成為後市資金避風港。法人指出，歷史經驗顯示，當美國10年期公債殖利率高於基準利率時，為布局投資等級債券基金的好時點。

根據理柏資訊統計至18日，觀察美國投等債基金近一周績效表現，包括：聯邦美國優選投資等級債券證券投資信託、國泰美國優質債券證券投資信託、第一金美國100大企業債券證券投資信託基金皆達1%表現；PGIM保德信美國投資級企業債券證券投資信託、柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金也表現抗跌。

台新投信表示，聯準會再度放緩縮表，每月美債到期不再投資上限大幅下修至50億美元，大幅低於原先的250億美元，放緩縮表有助於市場流動性，有助於債券止跌走揚。

不過，美國總統川普政策方向及節奏變化大，特別是在反覆變動的關稅議題上，進一步加劇了金融市場的波動，因此控管投資風險將成為關鍵，投資人可以選擇較高債息的債券，尤其中長期債券相對有較高的收益表現，享有每月現金流入，回歸債券投資長線領息、資產配置的價值。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人張世民表示，雖然短線美國投資等級債也可能隨著風險性資產波動，但張世民認為，美國投等債長期仍可受惠於穩健基本面，搭配目前較高的殖利率可望為資產形成保護作用，根據過去經驗，在高殖利率水準進場投資並長期持有，更具有長期投資價值。

針對目前震盪行情的美國投資級債投資，張世民建議，布局建議持續以BBB級質優債券為重心，關注潛在Rising star利差收斂機會。

產業選擇上，美國銀行業可望受惠川普政府的降低稅收和放寬銀行業監管之政策利多，支持其基本面，亦看好川普的能源政策可能推動跨州管道建設，特別是油氣產業在川普帶領下，預計將從環保監管放鬆中受益。

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