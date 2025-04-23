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高評級商品 資金避風港

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

摩根大通統計，今年第1季美國投資級債券信評變動情形顯示，投資級債券獲調升規模為1,840億美元是整體投資級債信評調降規模的兩倍以上。法人提醒，現階段美國投資級債券信用風險並未出現惡化情形。

迎戰動盪環境與接下來美國聯準會可能推出的預防性降息政策，法人建議，現階段宜布局美國高品質投資級企業債，增持資產避險配置，強化投資組合防禦力。

第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑表示，近期勞動市場放緩，一旦政策不確定性消除、通膨見回穩跡象，研判下半年可能重啟降息，預估降息循環延至明年，基準利率可能回到中性利率水準值3.25%。

這波行情動盪中，美國公債竟出現殖利率大幅彈升現象，美元指數也見貶值；這波美債殖利率攀升是避險基金去槓桿導致，2020年疫情爆發時，也曾出現同樣現象，4月10年期及30年期公債標售，投標倍數高於長期平均值，外國央行投資占比較3月標售時提高，外國機構投資者對美債需求強勁，一旦聯準會重啟降息，美債殖利率可望出現下行趨勢。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，美國10年期公債殖利率一度升至4.4%，使公債、投資等級債和非投資等級債全面承壓。不過就抗震性觀察，高評級債券表現相對突出，且根據歷史經驗，在風險事件影響淡化後，債券信用評等在A級以上的債券，具備價格修復以及穩健收益雙重優勢。

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