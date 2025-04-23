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中天期A級債 具雙優勢

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
中天期A級債 具雙優勢。（路透）
中天期A級債 具雙優勢。（路透）

面對市場不確定性，投信法人認為，近期受惠債券價格修正帶動，信用評級高的A級債，貢獻的殖利率甚至可媲美BBB級債，現階段往中天期A級債靠攏，可望兼顧高信用評級與收益。

美國聯準會因考慮關稅衝擊經濟與通膨疑慮，預料接下來降息的幅度與次數會採取更加謹慎的評估與做法。凱基A級公司債（00950B）ETF研究團隊表示，在關稅衝擊經濟與通膨疑慮消除前，美國聯準會不致快速降息，以免大動作降息引發市場過度解讀。

目前預期今年可望降息2-3碼，降息的時間點可能往後遞延。美國十年期公債殖利率未來半年有高機率在3.8%-4.5%之間高檔震盪，債券投資上，建議避免押注天平的兩端。降低存續天期，相對有助降低利率風險。

凱基A級公司債ETF研究團隊指出，由於關稅戰持續升溫，推升企業經營成本，升高經濟衰退疑慮，債券投資拉高信用評級，將有利減少信用風險。當前關稅政策與聯準會利率決策仍相互拉扯，在關稅戰影響明朗化之前，中天期高評級信用債可望雙向因應信用風險與利率風險，做為資產配置防禦部位的選擇。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）研究團隊分析，據最新利率點陣圖顯示，聯準會官員們預計2025年降息幅度為50個基點，與去年12月的預期相同，這意味著關稅對通膨的影響或與經濟放緩相抵，尚未影響到官員們的主要降息預期。

台新投信認為，在最新Fed預測2025年GDP增長率仍為1.7%，且經濟衰退可能性仍低時，具有較高收益水準的公司債往往能帶來比公債更佳的含息報酬。

建議投資人在市場不確定性上升時，可以著重配置長天期A級公司債券型ETF，降低信用風險的同時又享有一定的息收水準。因為在降息循環下，長天期債券價格反彈力道更為強勁，進一步獲取資本利得，現階段投資長天期債券可望兼顧資本利得及較佳息收雙優勢，獲得亮眼報酬。

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