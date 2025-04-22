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科技股殺聲隆隆 中信投信：股價跌入合理區間可伺機布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美中貿易、科技對抗持續升溫，白宮最新聲明指出，將輝達降規版的H20晶片、無限期納管。輝達也因此認列55億美元費用。與此同時，美國對中國進一步加碼關稅，雙重利空衝擊下，美國大型科技股殺聲隆隆，股價也逐步回至合理區間。中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭指出，川普政策充滿不確定，但AI長期趨勢並未消失，企業終將回歸基本面，科技股若持續因應政策不確定性下跌，對中長線投資人而言或許是逢低布局的機會。

川普為阻撓中國大陸在半導體、AI（人工智慧）領域發展影響美國國家安全，美國設置晶片出口管制，要求輝達等大廠須取得許可，才能向大陸出口晶片，根據外媒報導，這項禁令範圍包括輝達銷中的降規版AI晶片H20、超微MI308，以及同等級晶片銷中，同一時間，輝達也公告第1季財報將認列與H20產品相關費用約55億美元，消息一出輝達股價出現重挫，美國大型科技股也殺聲隆隆，普遍出現疲軟。

唐祖蔭表示，當前關稅最大不確定性逐漸被市場消化，如果各國願意溫和談判，未來情況可望溫和好轉，但政策不確定性仍可能高檔徘徊，在此背景下，企業很可能略下修全年盈餘指引，市場短期表現預料持續震盪，但下半年或具機會擊敗財測指引。企業是否會受關稅影響將資本支出預估轉向保守，減緩AI發展進程，為另一個需要關注的重點。

川普關稅政策使得通膨走勢難以捉摸，依目前情境，美國平均有效稅率約在10%左右，若川普進一步實施額外關稅，將使通膨不確定性提升。聯準會主席鮑爾也在最新談話中聲稱，關稅極有可能會在短期內推高通膨，聯準會將持續觀察貿易政策如何實施與經濟數據變化，再考慮是否調整利率政策，暗示不急著降息，另一方面，美國總統川普正在研究是否有權解職鮑爾，且接連不斷發文抨擊，引發市場對聯準會獨立性的擔憂，進一步讓股市壟罩賣壓。

隨著美股持續下修，標普500指數、納斯達克指數本益比也率先回至合理區間，標普500指數本益比過去10年平均為19.8倍，目前來到19.4倍；納斯達克指數於2022年聯準會暴力升息期間，本益比最低約在24倍，現在相對當初資金成本昂貴的風暴時刻更低，來到23倍。

唐祖蔭進一步指出，從基本面來說，參考標普500及美國主要指數的EPS預測年增率，2025年美股獲利能力仍正向成長，加上人工智慧將進入快速成長期，隨AI技術不斷發展和應用，算力成本下降不會減少算力需求，反而會刺激更大的需求，產生爆發式增長。整體而言，科技股若持續因應政策不確定性下跌，對於中長線投資人而言或許是逢低布局的時機。

此外，受政策不確性影響，市場震盪加劇，唐祖蔭認為，主動式基金操作策略相對更具彈性，以中國信託美國聚焦成長基金來說，除了主要的大型科技股及通訊服務外，加碼標的將優先考慮受影響較小且基本面穩健的產業，如醫療、金融、國內消費、休閒娛樂產業，可隨政策變化，動態調整投資策略。

美國 輝達 關稅

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