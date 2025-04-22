歐洲股市迎資金青睞 歐股基金成資產配置新亮點

歐股基本面轉強，預計2025年企業獲利有望由負轉正。另外近期因關稅戰等市場不確定性，資金流入歐洲股票型基金，且近一周相關基金表現強勢。法人建議，資產配置中，可納入歐股相關基金，分散風險。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年4月10日至4月16 日止近一周，已開發歐洲股票基金受惠於現階段市場的不確定性，淨流入60.2億美元居主要市場之首。

根據理柏資訊統計至18日，觀察歐洲股票型基金近一周績效表現，包括：富達基金-北歐、安聯歐洲小型股票、摩根歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業、摩根歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息、施羅德環球基金系列－歐洲價值股票、安聯歐洲高息股票、鋒裕匯理基金歐洲小型股票、柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票、法巴歐洲小型股票、歐義銳榮歐洲中小型股基金等，績效介於4.2%至5.5%間，表現強勢。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，川普政府最新一輪的關稅政策持續出現反覆與變化，但整體政策方向尚未明朗，市場投資人一方面消化企業財報，同時評估關稅對公司業績影響；歐洲央行則如預期調降政策利率，顯示主要央行對通膨與景氣平衡的政策路徑逐步分歧。

美國方面，聯準會主席鮑威爾最新表態淡化市場對於降息時程的預期，重申須維持物價穩定與通膨預期控制；近期美國3月零售銷售數據創下兩年來最大增幅，製造業產出亦呈溫和成長，市場對於美國經濟陷入衰退疑慮暫時緩解。

國泰投顧指出，根據歐元區央行預估，歐元區2025年及2026年GDP成長率將逐步提升，通膨則將逐步回落。企業獲利方面，MSCI歐洲指數EPS成長率將自2024年減1.74%提升至2025年增3.55%。

歐洲產業方面，回顧川普第一次任期時威脅將對歐洲汽車課徵關稅，禁止歐盟實施報復性措施，汽車類股表現不佳，而資訊科技股受惠川普放寬科技監管上漲70.3%，美歐消費強勁則帶動奢侈品類股上漲72.5%，可多加留意。